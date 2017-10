Hamilton vyštartuje do Veľkej ceny USA z prvého miesta, vybojoval si 72. pole position v kariére

AUSTIN 22. októbra (WebNoviny.sk) – Britský jazdec tímu Mercedes Lewis Hamilton nadviazal na najlepšie časy zo všetkých troch meraných tréningov a stal sa s náskokom 239 tisícin sekundy víťazom sobotňajšej kvalifikácie na nedeľňajšiu Veľkú cenu USA seriálu majstrovstiev sveta formuly 1 v texaskom Austine.

Úradujúci svetový šampión triumfoval pred Nemcom Sebastianom Vettelom z Ferrari. Tretí skončil Hamiltonov fínsky kolega Valtteri Bottas.

Hamilton vedie v priebežnom celkovom hodnotení o 59 bodov. Do konca sezóny sú na programe ešte štyri podujatia. Brit sa pokúsi o svoje štvrté prvenstvo na Circuit of the Americas v rade a piate od roku 2012. Štart nedeľňajších pretekov bude o 21.00 h SELČ.

Hamilton si vybojoval 72. pole position v kariére. Titul si predstihu poistí, ak v Austine zvíťazí a Vettel skončí na horšom ako piatom mieste. Bol by to Britov štvrtý šampionátový úspech, čím by sa v historickom poradí dotiahol práve k Vettelovi a Alainovi Proustovi za Michaela Schumachera (7) a Juana Manuela Fangia (5).

Veľká cena USA F1 – kvalifikácia

Austin

1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes 1:33,108 min, 2. Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari +0,239 s, 3. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes +0,460