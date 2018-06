Hamiltona pred Veľkou cenou Rakúska teší vylepšenie Mercedesu, Vettel francúzsky neúspech nerieši

SPIELBERG 29. júna (WebNoviny.sk) – Po minulotýždňovej obnovenej Veľkej cene Francúzska sa tento víkend uskutoční ďalšie podujatie tohtoročného šampionátu Formuly 1 v rakúskom Spielbergu.

Najnovšie vylepšenia Mercedesu

Od návratu pretekov do kalendára v roku 2014 sa na okruhu Red Bull Ring tešil z víťazstva len tím Mercedes. V sezónach 2014 a 2015 triumfoval Nico Rosberg, o rok neskôr to vyšlo Lewisovi Hamiltonovi a vlani pridal ďalší úspech „strieborných šípov“ Valtteri Bottas. Práve Hamilton prichádza do Rakúska ako aktuálny líder šampionátu, do vedenia sa dostal minulý týždeň v Le Castellete.

Hamiltonove šance na víťazstvo nepotvrdzuje len forma Mercedesu na rakúskej trati, ale aj skutočnosť, že jeho stajňa nasadí do pretekov najnovšie vylepšenia. „Doteraz sme toho veľa nevylepšili, takže sa teším. Sústredili sme sa na kvalitu, nie kvantitu, čo nám určite pomôže v súboji o titul a vystraší našich súperov. Už sa neviem dočkať toho momentu, keď pocítim prvé dôsledky nových úprav,“ cituje Hamiltona portál motorsport.com.

Do VC Francúzska bol lídrom poradia MS Sebastian Vettel z tímu Ferrari. Ten sa o priebežné prvé miesto pripravil kolíziou krátko po štarte s Bottasom, ktorého sa snažil predbehnúť. Napokon skončil na piatom mieste.

Balans na hrane

„Nie som znepokojený, nemyslím si, že sa stalo niečo vyslovene zlé. Aj taký je motoršport. Niekedy sa vyskytnú chyby, ktoré by sa nemali stávať. Závisí však aj na type chyby. Už som absolvoval mnoho pretekov a takéto niečo sa stáva. V pretekoch skúšate jazdiť na hrane. Nerozmýšľam nad tým, že radšej nejdem do súboja a nechám môjho súpera pozbierať viac bodov. Takto to ja nevnímam. Niekedy to vyjde a niekedy nie,“ povedal pre Sky Sports Vettel, ktorý za Hamiltonom v šampionáte zaostáva o 14 bodov.

Dodávateľ pneumatík, talianska spoločnosť Pirelli, poskytla tímom pre VC Rakúska mäkké, supermäkké a ultramäkké zmesi. Počasie sa bude v Spielbergu cez víkend meniť. Na piatok a sobotu hlásia zamračené počasie a búrky, v nedeľu by sa už malo vyčasiť. Najvyššia teplota vystúpi na 24 °C. Tréningy a kvalifikáciu pred VC Rakúska bude v priamom prenose vysielať stanica Sport 1, preteky odvysiela Sport 2. Kvalifikácia sa začne v sobotu o 15.00 h, nedeľňajšia veľká cena odštartuje o 15.10 h.