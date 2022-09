Hamšík aj Hancko strelili gól a pomohli tímom k výhre v Európskej lige, Schranza museli odniesť na nosidlách

Slovenskí futbalisti Marek Hamšík a Dávid Hancko pomohli svojim klubom jedným gólom ku štvrtkovým víťazstvám v skupinovej časti Európskej ligy 2022/2023.

Hamšík prispel presným zásahom k triumfu tureckého Trabzonsporu 2:1 nad srbskou Crvenou zvezdou Belehrad a Hancko skóroval pri víťazstve holandského Feyenoordu Rotterdam 6:0 nad rakúskym Sturmom Graz.

Gól, ktorý znamená veľa

Hamšík zaznamenal prvý gól v aktuálnej sezóne, v 16. minúte duelu poslal tureckého majstra do vedenia 1:0. Bývalý kapitán slovenskej reprezentácie hral do 60. minúty a bol to jeho štvrtý zápas po návrate do akcie po zranení. Trabzonspor je po dvoch stretnutiach H-skupiny na druhom mieste so ziskom troch bodov.

„Som šťastný, že sa mi podarilo skórovať a ešte k tomu hlavou. Mohol som gól oslavovať svojím obvyklým spôsobom. Mám za sebou ťažké obdobie, Teraz aj na jar som vypadol pre zranenie na dlhé týždne. Tento gól pre mňa znamená veľmi veľa. Bol to krásny večer. Vyhrali sme a dal som gól, čo viac si priať?“ uviedol Hamšík na svojom oficiálnom webe a k výsledku stretnutia dodal: „Sme radi, že sme ziskom troch bodov potešili našich skvelých fanúšikov. Toto víťazstvo sme potrebovali ako soľ. Verím, že sme sa nakopli a v nedeľu budeme úspešní aj v tureckej lige.“

Hancko skóroval premiérovo v piatom dueli v drese Feyenoordu, 24-ročný obranca v 31. minúte súboja proti Grazu zvyšoval stav na 2:0. Rotterdam je na čele F-skupiny s tromi bodmi z dvoch zápasov.

Schranza odniesli na nosidlách

Ďalší slovenský reprezentant Ivan Schranz z českého klubu SK Slavia Praha nedohral štvrtkový domáci zápas skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 proti kosovskému majstrovi FC Ballkani, v 80. minúte ho Egzon Sinani po súboji zvalil na zem a potom ho nešťastne trafil kolenom do hlavy.

Dvadsaťdeväťročný útočník bol po zásahu otrasený a z ihriska ho odniesli na nosidlách. Slavia sa vďaka triumfu 3:2 dostala na čelo G-skupiny so štyrmi bodmi.

„Ivan vyzeral po zápase lepšie než sme očakávali. Samozrejme, podstúpi ešte nejaké vyšetrenia. Veľmi ťažko sa to predpovedá, hráč je po zápase vždy v nejakom šoku alebo rozpoložení a môže sa to zhoršiť aj zlepšiť. Momentálne to nevyzerá na nič vážnejšie,“ povedal o Schranzovom zdravotnom stave tréner Slávie Jindřich Trpišovský na klubovom webe.