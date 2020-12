Hamšík cestu za postupom na MS 2022 v Katare nevidí ružovo, Boženík je so žrebom spokojný

Slovenská futbalová reprezentácia v pondelok večer spoznala mená súperov v boji o účasť na majstrovstvách sveta 2022 v Katare. Podľa kapitána národného tímu Mareka Hamšíka v H-skupine po boku výberov Chorvátska, Ruska, Slovinska, Cypru a Malty to nebude jednoduchá cesta za vytúženým postupom.

„Je to veľmi ťažká skupina, v dnešnej dobe už ľahká ani neexistuje. S Chorvátskom, Ruskom a Slovinskom sme sa nedávno stretli. Boli to náročné zápasy a také isté nás čakajú aj teraz. Dôležité bude, ako sa rozbehneme, prvé tri zápasy hráme už na jar. Urobíme maximum, aby sme sa dostali do Kataru,“ napísal skúsený stredopoliar na svojom oficiálnom webe.

Dúbravka chcel za súpera Ronalda

Brankár Martin Dúbravka si z prvého výkonnostného koša prial ako súpera reprezentáciu Portugalska, žreb však Slovákom prisúdil Chorvátov.

„Osobne som chcel Portugalsko s najväčšou hviezdou Cristianom Ronaldom. Majú veľmi kvalitné mužstvo. Mám rád výzvy a vždy sa rád konfrontujem proti najlepším na svete. To bolo moje želanie,“ uviedol podľa oficiálneho webu SFZ brankár anglického Newcastlu a pokračoval: „Myslím si, že skupina je veľmi zaujímavá. Chorváti sú obrovskí favoriti. Sú tam aj mužstvá, s ktorými sme sa už mali možnosť v minulosti konfrontovať a v niektorých prípadoch sme to zvládli, takže bolo by fajn sa pokúsiť s nimi zabodovať. Chceme získať čo najviac bodov proti týmto súperom. Každé mužstvo má svoje individuálne kvality, ale naša generácia mladých chalanov má dostatočné sebavedomie a kvalitu na to, aby sme dokázali získať potrebný počet bodov a kvalifikovali sa na majstrovstvá sveta. Pevne verím, že sa nám to podarí, som optimista. Skupina je náročná, ale nie nepriechodná.“

Kucka si prial Talianov

Skúsený stredopoliar Juraj Kucka si želal Talianov. „Žiaľ, to sa nesplnilo. So skupinou musím byť spokojný, už sa to nedá zmeniť. Všetky mužstvá majú kvalitu a vedia hrať futbal. Ťažké by to bolo, aj keby tam bol niekto iný. Teším sa na to a ideme bojovať,“ prezradil podľa webu SFZ.

Mladý útočník Róbert Boženík si prial z prvého koša Holandsko alebo Chorvátsko. „To druhé sa mi splnilo, čiže som úprimne rád. Som presvedčený, že skupina bude náročná, ale šanca na postup je dosť veľká. Veľmi sa teším a verím, že sa nám to podarí,“ komentoval hráč holandského Feyenoordu Rotterdam vo videu na futbalsfz.sk.