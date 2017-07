Hamšík je optimistom, pokiaľ ide o šance “Partenopei” na zisk majstrovského titulu v Serie A

NEAPOL 16. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský kapitán talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Marek Hamšík je v úvode novej sezóny 2017/2018 optimistom, pokiaľ ide o šance “Partenopei” na zisk majstrovského titulu v Serie A. “Ešte sme len začiatku, ale zdá sa, že sme na tom lepšie, ako v tomto období pred rokom,” vyhlásil Hamšík pre Mediaset Premium.

Neapolčania v doterajšom priebehu letnej prípravy odohrali dve stretnutia. Tím FC Anaunia rozdrvili vysoko 17:0, v sobotu triumfovali na pôde účastníka štvrtej najvyššej súťaže AC Trento 7:0. “Zatiaľ necítime únavu spôsobenú predsezónnym tréningom, snažíme sa tvrdo pracovať. Pripravujeme sa na to, aby sme boli v čo najlepšej forme do polovice augusta, kedy nás už čakajú dôležité zápasy,” doplnil Hamšík.

Tím spod Vezuvu sa o mesiac predstaví v play-off Ligy majstrov, prvý duel o postup do skupinovej fázy odohrá 15. alebo 16. augusta. Následne sa už začne najvyššia talianska súťaž a v nej by Neapol chcel skončiť lepšie ako v sezóne 2016/2017, keď obsadil 3. miesto. “Vždy som vravel, že môžeme získať ´Scudetto´ a stále si to myslím. Tento tím v ostatných dvoch sezónach dokázal, že môže pomýšľať na najvyššie priečky,” skonštatoval Marek Hamšík.

Na slová ikony SSC nadviazal aj prezident klubu Aurelio De Laurentiis. “Maurizio Sarri má veľký vplyv na všetkých hráčov, ktorí sú šťastní, že môžu pokračovať v spolupráci s ním. Sme jedna rodina, kde nie sú žiadne strety a konflikty. Všetko funguje dokonale. Počas letnej prestávky sme nikoho nepredali. Naopak, kúpili sme niekoľko nových hráčov, takže dúfame, že toto by mohla byť sezóna SSC Neapol,” povedal 68-ročný filmový magnát.