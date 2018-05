Hamšík pochválil trénera Sarriho a v otázke blízkej budúcnosti má jasno

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Na pondelňajšom zraze slovenskej futbalovej reprezentácie pred blížiacimi sa medzištátnymi prípravnými stretnutiami proti Holandsku (hrá sa vo štvrtok 31. mája o 20.45 h v Trnave) a Maroku (v pondelok 4. júna o 20.00 h vo švajčiarskej Ženeve) nechýbal ani dlhoročný pilier tímu Marek Hamšík.

Kapitán talianskeho SSC Neapol má za sebou úspešnú klubovú sezónu. Prekonal dovtedajšieho najlepšieho strelca klubovej histórie Diega Maradonu, vstúpil do prestížneho Klubu ligových kanonierov a na konci ročníka nechýbalo veľa k tomu, aby „partenopei“ po 28 rokoch získali vytúžené ligové „scudetto“.

„Prvýkrát v histórii nevyhralo titul mužstvo, ktoré získalo v Serie A 91 bodov. Dosiahli sme obrovský počet bodov, no napriek tomu sme na titul nedosiahli. Napriek tomu môžeme byť na seba za to, čo sme predviedli, hrdí. Na dosiahnutie stogólovej méty som mal v Taliansku veľa času, odohral som v Serie A veľa sezón. Tých osem až desať gólov za sezónu sa mi darilo streliť a som rád, že sa mi podarilo prekonať v počte gólov aj Diega Maradonu a tiež dosiahnuť stovku,“ skonštatoval Hamšík pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Éra trénera Sarriho sa skončila

Strieborná priečka v Serie A 2017/2018 uzavrela éru trénera Maurizia Sarriho. Neapolčanov v budúcej sezóne povedie ďalší trénerský velikán a jeden z troch najúspešnejších koučov európskeho pohára číslo jeden Carlo Ancelotti.

„Sarri s mužstvom pracoval fantasticky a jeho práca sa odzrkadlila aj vo výkonoch hráčov a mužstva na ihrisku. Počas troch rokov mužstvo prebudoval a dokázal ho doviesť medzi európske top tímy. Vo veľkokluboch nie je ničím výnimočným, ak sa tréneri menia po troch rokoch. Možno prišiel do bodu, keď nadobudol pocit, že už nemohol dať mužstvu viac. Neviem presne, ako to bolo. Prezident klubu Aurelio De Laurentiis si po jeho odchode zachoval chladnú hlavu a oslovil ďalšieho skvelého trénera. Už sme spolu telefonovali. Je to tréner, ktorý vyhral viac ako dvadsať trofejí, bola by to pre mňa česť hrať pod takýmto trénerom. Bude veľkou persónou Neapola. Má víťaznú mentalitu a určite vloží do mužstva niečo nové,“ myslí si účastník MS 2010 v JAR aj ME 2016 vo Francúzsku.

Enormný záujem z Číny

V súvislosti s 30-ročným rodákom z Banskej Bystrice sa v ostatných dňoch skloňuje možný odchod spod Vezuvu. Enormný záujem hlásia najmä čínske kluby, no Hamšík zdôraznil, že momentálne sa sústredí akurát na štvrtkový duel proti „Oranjes“.

„Prišiel som na zraz a v tejto chvíli neriešim žiadne prestupy. Stále som hráčom Neapola a v otázke blízkej budúcnosti mám jasno. S klubom mám zmluvu ešte na tri roky. Teraz som tu a sústredím sa len na duely s Holandskom a Marokom,“ podotkol odchovanec Jupie Podlavice.

Dve prehry s Holanďanmi

Slováci proti Holanďanom nastúpili dvakrát a na konte majú dve prehry. Prvá sa zrodila v júni 2010 v osemfinále MS v JAR (1:2), dosiaľ posledná v máji 2012 v rotterdamskom prípravnom zápase (0:2). Zo súčasného kádra v oboch dueloch nastúpili Peter Pekarík a práve Hamšík.

„Holandsko je kvalitný súper. V poslednom období sa trápia, z dvoch kvalifikácií sa im nepodarilo postúpiť na záverečný turnaj ME a MS, ale stále sa bavíme o veľkej futbalovej škole. Holanďania sú v prvom rade veľmi atraktívnym súperom pre domáce publikum, ale aj pre nás – hráčov. Preferujem takéto zápasy. Je to silný európsky tím, v kádri má obrovské mená,“ doplnil Hamšík, ktorý sa pristavil aj pri následnom protivníkovi – Maročanoch: „Je to účastník blížiaceho sa svetového šampionátu, priznám sa, veľmi tohto súpera nepoznám, uvidíme, čo prinesie zápas.“