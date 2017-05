Hamšík má za sebou vydarenú sezónu v SSC Neapol, na dostrel má Maradonu

NEAPOL 31. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík má za sebou vydarenú sezónu v drese SSC Neapol. “Partenopei” boli v talianskej Serie A na popredných priečkach (napokon skončili tretí, pozn.), dokráčali do semifinále národného pohára Coppa Italia a osemfinále Ligy majstrov.

Neapolčania utvorili v rámci Serie A viacero klubových rekordov: získali najviac bodov (86), dali najviac gólov (94), dosiahli najviac víťazstiev (26). Prekonali aj dovtedajší rekord súťaže – na súperových ihriskách vybojovali 50 bodov.

“Sezóna bola vynikajúca, môžeme byť na ňu hrdí. Hrali sme výborný futbal, dávali sme veľa gólov. Získali sme až 86 bodov, napriek tomu sme sa nekvalifikovali do skupinovej fázy Ligy majstrov. Verím, že uspejeme v play-off a nebudeme chýbať medzi smotánkou,” povedal Hamšík v bilančnom rozhovore pre svoj web.

Trojmiliónový Neapol žije futbalom

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar v tomto ročníku v súťažných dueloch strelil 15 gólov, z toho tucet v Serie A, v ktorej zasiahol do každého z 38 stretnutí Neapola. Naposledy v zápase najvyššej talianskej súťaže chýbal 4. apríla 2015, šnúru bez absencie natiahol na 85 duelov. Svoje mužstvo vedie ako kapitán.

“Byť kapitánom SSC je veľká pocta, nemožno ju opísať. Trojmiliónový Neapol žije futbalom, nič dôležitejšie v meste nie je. Je to česť a zodpovednosť. Máme skvelé, silné mužstvo, ktoré môže ísť ešte vyššie,” skonštatoval banskobystrický rodák.

Na margo možného zisku talianskeho titulu v budúcnosti s úsmevom doplnil: “Bolo by parádne potešiť scudettom našich fantastických fanúšikov. Ak ho získame, na chrbát si dám obrovské tetovanie. Tam mám ešte veľa miesta.”

Na Maradonu stráca dva góly

Tvorca hry s výbornou prihrávkou a prehľadom má na konte 113 gólov v neapolskom drese, prvým v historickom poradí je legendárny Argentínčan Diego Maradona (115).

“Na Diega mi chýbajú už iba dva góly. Verím, že v budúcej sezóne ich dosiahnem. Bude to veľká vec, veď túto métu dosiahnem ako stredopoliar. Samozrejme, budem veľmi šťastný, ak sa mi to podarí. No na popularitu, veľkosť Diega nikdy nebudem mať. Diego je len jeden,” skromne podotkol Hamšík, ktorý nechýba v nominácii trénera SR Jána Kozáka na blížiaci sa zápas vo Vilniuse proti domácej Litve (10. júna) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

“Čaká nás duel na umelej tráve, ktorú viacerí hráči – vrátane mňa – neobľubujú. Na to však nemôžeme hľadieť. Chceme získať tri body, aby sme zostali v hre o postup na MS,” uviedol bývalý hráč Brescie. Oddychovať po sezóne bude vo vlasti. “Celý rok sme mimo Slovenska, takže budeme doma. Tešíme sa na stretnutia s rodinou a kamarátmi,” uzavrel Marek Hamšík.

Marek Hamšík v štatistikách SSC Neapol:

po sezóne 2016/2017

Počet zápasov: 1. Giuseppe Bruscolotti (511), 2. Antonio Juliano (505), 3. Marek Hamšík (452)

Počet gólov: 1. Diego Maradona (115), 2. Marek Hamšík (113)

Počet zápasov v Serie A: 1. Giuseppe Bruscolotti (387), 2. Marek Hamšík (357)

Počet gólov v Serie A: 1. Antonio Vojak (102), 2. Marek Hamšík (93)

Počet zápasov v európskych pohároch: 1. Marek Hamšík (64)

Počet gólov v európskych pohároch: 1. Edinson Cavani (19), 2. Marek Hamšík (15)