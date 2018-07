Hamšík odcestoval na prípravu SSC Neapol, jeho agent prehovoril aj o možnom prestupe do Číny

NEAPOL 9. júla (WebNoviny.sk) – Všetko nasvedčuje tomu, že opora slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík zostane na klubovej úrovni v SSC Neapol.

Hoci sa v súvislosti s 30-ročným Banskobystričanom (nar. 27. júla 1987) objavili informácie, že by po 11 rokoch pod Vezuvom mohol zmeniť pôsobisko, keď v hre bol najmä jeho transfer do Číny, kreatívny stredopoliar s najväčšou pravdepodobnosťou zotrvá v Neapole.

Platný kontrakt v SSC má do júna 2020. Po dovolenke sa Hamšík v nedeľu presunul späť na Apeninský polostrov.

Majiteľ klubu jeho odchod nechce

„Marek odcestoval do Talianska, na prípravu Neapola, keďže bude pokračovať podľa zmluvy v tomto klube,“ uviedol v rozhovore pre denník Šport jeho agent Juraj Vengloš a pokračoval:

„My sme mali ešte v júni spoločnú debatu s Marekom a majiteľom klubu Aureliom de Laurentiisom. Ten povedal Hamšíkovi, že má s SSC zmluvu a on nechce, aby odišiel. V prípade, že bude klub, ktorý bude Mareka chcieť a aj on to bude chcieť, vtedy bude môcť byť uvoľnený, ale za istých podmienok. Hamšíka chce v tíme aj nový tréner Carlo Ancelotti. Je to obojstranné. Marek teraz začne prípravu i sezónu v SSC. Jednoducho, bude pokračovať v Neapole.“

Nekompromisný De Laurentiis

Skúsený hráčsky agent sa vyjadril k chýrom o odchode 105-násobného slovenského reprezentanta a strelca 21 gólov v najcennejšom drese do iného mužstva.

„Celé to vzniklo z toho, že bol záujem čínskych klubov o Mareka. Dosť veľký. V lete však nie je v Číne hlavné prestupové obdobie, to je až v zime. Aby Marek mohol ísť do mužstva, ktoré hrá o špicu v čínskej lige, muselo by dôjsť k uvoľneniu jedného cudzinca v danom klube. Toto sa nestalo a Marek nechcel čakať až do 15. júla, dokiaľ trvá letné prestupové obdobie v Číne,“ skonštatoval Juraj Vengloš, ktorý potvrdil, že o streleckého rekordéra Neapola Hamšíka prejavili interes aj viaceré kluby z Európy:

„Áno, mali a aj majú. Boli i z anglickej Premier League. Marek sa však rozhodol zostať v Neapole. Predsa len, v uplynulej sezóne Serie A skončili na druhom mieste, hrajú Ligu majstrov, majú svetoznámeho trénera, v mužstve nenastal veľký pohyb. Keby pre Hamšíka aj prišli ponuky odinakiaľ, nemyslím si, že sa to už zmení. V tomto je majiteľ Neapola De Laurentiis nekompromisný – keď začne mužstvo prípravu, chce ho mať pokope. To by muselo byť niečo naozaj superatraktívne pre SSC a aj pre Mareka. Boli sme dohodnutí tak, že ak sa nič také nestane do začiatku prípravy klubu, nebudeme vyvíjať aktivitu. Uvidíme, čo nastane v budúcnosti.“

Najlepšie riešenie pre Slováka

Juraj Vengloš si myslí, že zotrvanie sedemnásobného najlepšieho futbalistu Slovenska v SSC Neapol je momentálne najlepšie riešenie. „Povedzme si, že do Číny chcel Marek prestúpiť preto, lebo bol odtiaľ oslovený viacerými špičkovými klubmi, na druhej strane nechcel odísť za každú cenu. Pokiaľ ide o iné ponuky, napríklad z anglickej Premier League, nemalo pre neho význam prestúpiť do klubu, ktorý nemá takú silu ako Neapol.“

Podľa Hamšíkovho agenta je ťažko odpovedať na to, či v Neapole aj uzavrie aktívnu hráčsku kariéru. „Stále si myslím, že Marek má pred sebou ešte päť sezón na vrcholnej úrovni. Zdravotne je v poriadku, aj výkonnosť má výbornú. Žiaľ, na konci minulej sezóny talianskej ligy ho bývalý tréner Sarri sťahoval z ihriska trochu skôr, ako by bolo dobré, pre obidve strany. To bol jeden z dôvodov, prečo Marek rozmýšľal nad odchodom. Teraz však preňho prichádza nový impulz,“ dodal Juraj Vengloš.