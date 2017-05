Hamšík oslávi desaťročnicu. Chce hrať minimálne do 34 alebo 35 rokov

NEAPOL 25. mája (Webnoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant a kapitán talianskeho SSC Neapol Marek Hamšík čoskoro oslávi desaťročnicu pod Vezuvom, do kádra “partenopei” pribudol v júni 2007.

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar má v neapolskom drese v tomto ročníku na svojom konte 14 presných zásahov a 13 gólových asistencií, v úspešnosti prihrávok dlhodobo patrí k najlepším hráčom na svete.

Vlani predĺžil kontrakt do roku 2020

“Marek vlani predĺžil kontrakt do roku 2020. Neviem, čo sa stane potom, Marek chce hrať minimálne do 34 alebo 35 rokov. Každý však vie, že jediný klub, na ktorom mu záleží, je Neapol,” citoval web sport.ilmattino.it s odvolaním sa na Radio Crc Martina Petráša zo spoločnosti CSM-Agency, ktorá Hamšíka zastupuje. “Marek verí, že keď nastane ten deň, rozlúči sa s Neapolom víťazstvom, ktoré sa zapíše do klubovej histórie,” pokračoval slovenský niekdajší reprezentant M. Petráš.

Z historického pohľadu sa Hamšík vo svojom dlhoročnom pôsobisku blíži k streleckému piedestálu: odohral 450 zápasov a na konte má 112 gólov, teda len o tri menej než legendárny Argentínčan Diego Maradona. “Samozrejme, rekordy sú dôležité. Diego však dvakrát vyhral taliansku ligu. To je teraz Marekovým cieľom číslo jeden,” uzavrel Martin Petráš.

SSC v tejto sezóne zostane bez trofeje

V nedeľu sa definitívne rozhodlo o tom, že SSC v tejto sezóne zostane bez trofeje, z talianskeho ligového titulu sa opäť tešil Juventus Turín. Neapol v jarnom osemfinále Ligy majstrov neuspel s neskorším finalistom Realom Madrid (1:3 vonku, 1:3 doma), v semifinále národného pohára Coppa Italia tesne nestačil na čerstvého obhajcu tejto trofeje Juventus (1:3 vonku a 3:2 doma).

Mužstvo Maurizia Sarriho má pred sebou už iba nedeľňajší záverečný duel v aktuálnom ročníku Serie A, predstaví sa na pôde Sampdorie Janov (18.00 h). SSC figuruje na 3. priečke s jednobodovým mankom na AS Rím. Ak Neapol skončí na druhom mieste, začne v nasledujúcom ročníku Ligy majstrov v skupinovej fáze; ak na tretej pozícii, čaká ho play-off o účasť v skupine. “Vlci” z Ríma v nedeľu v súbežne hranom stretnutí doma privítajú tím FC Janov.