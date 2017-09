Hamšík: Poistili sme si druhé miesto v skupine. Uvidíme, čo sa udeje v Londýne

TRNAVA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Marek Hamšík bol jednou z hlavných opôr slovenskej futbalovej reprezentácie aj v piatkovom večernom víťaznom stretnutí v Trnave proti Slovinsku (1:0) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska.

Pochválil dobrú atmosféru

Pri neúčasti „vykartovaného“ Martina Škrtela kapitán národného mužstva sa snažil dať hre myšlienku a aj sám nebezpečne zakončil, v ceste k 22. gólu v najcennejšom drese mu však dvakrát stál skvelý Jan Oblak a raz horná konštrukcia jeho bránky. Po stretnutí v mixzóne trnavského Štadióna Antona Malatinského neskrýval Hamšík spokojnosť.

„Skvelý pocit. Myslím si, že sme za predvedený výkon dosiahli zaslúžené víťazstvo. Sme radi, že sme potvrdili druhé miesto v tabuľke našej skupiny. Bola dobrá atmosféra, jednoducho paráda. Hrali sme celý zápas dobre v obrane, tlačili sme ich. Vypracovali sme si oveľa viac šancí ako Slovinci, bez debaty sme si zaslúžili tri body,“ hodnotil 30-ročný kreatívny stredopoliar SSC Neapol, ktorý opísal aj rozhodujúci moment náročného duelu v 81. minúte: „Robo Mak krásne prešiel po pravej strane, loptu sme napokon dotlačili do bránky. Najskôr prišlo moje brvno, Adam (Nemec, pozn.) tam potom zabojoval a postaral sa o to.“ A čo si banskobystrický rodák pomyslel v tej chvíli? „Asi, že sme to dokázali konečne gólovo prelomiť a zaslúžene sme skórovali.“

Do Anglicka s ľahšími nohami

Keď špílmacher slovenskej reprezentácie odchádzal z trávnika a v 87. min ho nahradil Ondrej Duda, zaplnené hľadisko trnavského štadióna burácalo a skandovalo jeho meno. Na otázku, či to cítil ako zadosťučinenie a tento potlesk vypredaných tribún si váži o to viac, odpovedal: „Áno. Určite každého hráča poteší, keď ide dole z ihriska a ľudia ťa takýmto spôsobom vytlieskajú a povzbudzujú. Som im za to nesmierne vďačný.“

Futbalistom Slovenska patrí po piatkových dueloch v F-skupine druhá priečka s dvojbodovým odstupom na Anglicko, ale so štvorbodovým náskokom na dvojicu Škótsko – Slovinsko. Každý tím odohrá ešte tri zápasy, zverenci trénera Jána Kozáka sa v pondelok 4. septembra o 20.45 h SELČ predstavia na „horúcej“ pôde v londýnskom Wembley proti domácemu „Albiónu“.

Na MS 2018 do Ruska priamo postúpia iba víťazi každej z deviatich eliminačných skupín; pre posledné mužstvo z tabuľky „druhých“ sa kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v baráži o zostávajúce štyri európske miestenky na budúcoročný šampionát.

„Triumfom nad Slovinskom sme si poistili druhé miesto v našej skupine. Uvidíme, čo sa udeje v pondelok a aký výsledok bude v Londýne. Sme v hre, veľmi nás to teší. Určite je všetko otvorené, piatkové víťazstvo bolo dôležité. Do Anglicka pôjdeme s ľahšími nohami,“ dodal Marek Hamšík, ktorý si pripísal už 98. štart v najcennejšom drese.