Hamšík priniesol štastie Banskej Bystrici v šlágri so Slovanom, pre futbalistu to bol top súboj

Marek Hamšík si po troch rokoch zopakoval slávnostné buly na úvod zápasu Banskej Bystrice a aj po druhý raz hokejistom zo svojho rodného mesta priniesol šťastie. Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie a hráč čínskeho tímu Ta-lien I-fang sa v piatkovom šlágri 29. kola Tipsport ligy dočkal triumfu „baranov“ nad lídrom Slovanom Bratislava 2:1 po predĺžení.

Hamšíkove srdcové mestá

„Je to top súboj mojich srdcových slovenských miest spojených s mojou kariérou, ale fandím Banskej Bystrici,“ povedal Marek Hamšík, cituje ho denník Šport. Keďže čínska najvyššia súťaž sa už skončila, hrajúca legenda talianskeho Neapola momentálne zažíva zimnú dovolenku doma na Slovensku.

Vo vyrovnanom súboji Banskej Bystrice a Slovana sa napokon dočkala víťazného gólu až na konci predĺženia, keď Jordan Hickmott skóroval po chybe brankára Vladislava Habala.

V predĺžení si na domácom ľade pripísal druhý víťazný gól v sezóne. „Boli sme už unavení na konci dlhého striedania. Pôvodne to mala byť prihrávka, ale beriem to. Najkrajší gól to však nebol,“ priznal 29-ročný kanadský center pre Šport.

Mikulášsky zápas venovaný deťom

Úradujúci majster z Banskej Bystrice sa po dvadsiatom víťazstve v sezóne na tri body priblížil Slovanu na prvom mieste tabuľky. Kanadský tréner Dan Ceman odkoučoval stý zápas na lavičke HC ´05 iClinic Banská Bystrica. Napriek tesnej prehre bol spokojný aj asistent trénera hostí Rudolf Jendek. „Bolo to ako v play-off s vysokým nasadením a kvalitnými výkonmi brankárov. Musím pochváliť hráčov, stále lepšie sa pripravujú na zápasy,“ uviedol Jendek.

Mikulášsky zápas v Banskej Bystrici mal aj iný ako len športový rozmer, bol venovaný deťom. Uskutočnil sa pod záštitou Slovenskej nadácie pre UNICEF. Domáci hokejisti sa predstavili v špeciálnej edícii hokejových dresov s logom UNICEF. Tie následne poputujú do dražby, ktorá sa bude konať od 9. 12. 2019 do 14. 12. 2019 na portáli www.fanshophc05.sk. Výnos z dražby odovzdá hokejový klub 22. 12. 2019 pred domácim stretnutím výkonnej riaditeľke Slovenskej nadácie pre UNICEF. „Aby deti mali detstvo, v ktorom sú milované, chránené, zdravé, vzdelávané, a v ktorom sú schopné naplniť svoj potenciál. A to tak na Slovensku, ako v ktorejkoľvek krajine sveta,“ píše sa v stanovisku UNICEF.