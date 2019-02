Hamšík prvýkrát trénoval s tímom Ta-lien I-fang, na drese bude mať obľúbené číslo

BRATISLAVA 18. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Marek Hamšík má za sebou prvý tréningový deň s čínskym tímom Ta-lien I-fang. Hoci pred prestupom z SSC Neapol do vzdialenej Číny rátal s tým, že príde o svoje typické číslo 17 na drese, nakoniec ho predsa len od tímu dostal.

„Čakal ma športový výstroj môjho nového klubu s číslom sedemnásť. Funkcionárom som povedal, že ja nechcem nikomu zobrať toto číslo, vyberiem si iné, no činovníci Ta-lienu mi povedali, že oni by chceli, aby som mal sedemnástku, to číslo patrí mne. Tak som im za to poďakoval,“ povedal Marek podľa svojej oficiálnej webovej stránky.

Rodák z Banskej Bystrice iba koncom minulého týždňa potvrdil svoj prestup z Neapola do Ta-lienu za 20 miliónov eur, pričom päť miliónov má čínsky klub vyplatiť Neapolčanom hneď a ďalších 15 miliónov v priebehu najbližšieho roka. Hamšík má na Ďalekom východe v priebehu troch rokov zarobiť dovedna 27 miliónov eur.