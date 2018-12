Hamšík rekapituluje rok 2018, v Neapole prekonal Bruscolottiho a v slovenskej „repre“ Karhana

NEAPOL 30. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský kapitán futbalistov talianskeho klubu SSC Neapol Marek Hamšík sa prostredníctvom svojho oficiálneho webu obzrel za končiacim sa kalendárnym rokom 2018.

Vníma ho pozitívne, veď mu na konto pribudli viaceré významné míľniky, či už v klube pod Vezuvom alebo v reprezentačnom mužstve. Dlhoročná stálica neapolského klubu nastúpila 6. novembra proti Parížu St. Germain (1:1) v C-skupine Ligy majstrov 2018/2019 na svoj 512. súťažný duel za „partenopei“.

Váži si všetky ocenenia

Hamšík prekonal držiteľa dovtedajšieho maxima Giuseppeho Bruscolottiho, ktorý v rokoch 1972-1988 odohral za Neapol dovedna 511 stretnutí. Ešte predtým 13. októbra v zápase Ligy národov s Českom (1:2) prekonal v počte reprezentačných štartov slovenského rekordéra Miroslava Karhana (107).

„Som veľmi šťastný, že po tom, čo som v počte gólov prekonal Diega Maradonu, osobne mi gratulovala veľká neapolská a svetová legenda futbalu. Veľmi si vážim všetky rekordy, ktoré som prekonal v drese Neapola. Som hrdý na to, že som počas dvanástich sezón mohol odohrať toľko zápasov. Je to naozaj neuveriteľné. Som hrdý na to, že som vstúpil do histórie Neapola, klubu s bohatou históriou a unikátnymi fanúšikmi. Som súčasťou histórie tohto klubu. Samozrejme som veľmi hrdý aj na to, že som aj za Slovensko odohral najviac zápasov,“ poznamenal Hamšík a pristavil sa aj pri tohtoročných vyznamenaniach:

„Veľmi si vážim všetky ocenenia, ktoré som obdržal v roku 2018. Siedmykrát som sa stal najlepším futbalistom Slovenska, získal som honor ´Najlepší slovenský futbalista štvrťstoročia´. Stal som sa čestným občanom mesta Castel Volturno, uskutočnila sa výstava mojich dresov, kopačiek, kapitánskych pások, a tak ďalej.“

Zdatne sekundovali Juventusu

Hamšíka stále poriadne škrie, že Neapolčania v uplynulej sezóne nezískali majstrovské „scudetto“ v Serie A napriek tomu, že zdatne sekundovali Juventusu Turín.

„Rok 2018 sme začali na prvej priečke. Hrali sme výborný futbal, no nevyhli sme sa zaváhaniam, čo Juventus využil a získal majstrovský titul. Dlho si zapamätám naše privítanie po návrate z víťazného zápasu na štadióne Juventusu. Skoro ráno nás čakalo na neapolskom letisku 25-tisíc fanúšikov. Nádhera! V aktuálnej sezóne sme na druhom mieste. Na lídra máme deväťbodovú stratu, no do konca sezóny ešte čaká 19 duelov. Všetko je možné,“ nevzdáva sa Hamšík myšlienky na jeden zo svojich veľkých futbalových snov – zisk veľkej trofeje s Neapolom.

Tú by teoreticky mohol na jar ukoristiť aj v Európskej lige, kde sa Neapol presunul po tom, ako v Lige majstrov v konkurencii Paríža St. Germain a FC Liverpool nepostúpil do osemfinále.

„V skupine sme proti veľkým klubom odohrali skvelé zápasy. Hrali sme veľmi slušne, no na postup to nestačilo. Na jar budeme pokračovať v Európskej lige. Chceme ísť čo najďalej,“ netají európske pohárové ambície niekdajší hráč Brescie a Slovana Bratislava.

Zažil Sarriho aj Ancelottiho

Slovenský legionár zažil v roku 2018 v Neapole dvoch rôznych trénerov – najskôr Maurizia Sarriho, ktorý po skončení ročníka 2017/2018 zamieril do anglického klubu FC Chelsea, a následne aj jeho nástupcu Carla Ancelottiho.

„Sú to dvaja fantastickí tréneri. Pán Sarri urobil skvelú prácu. Tri roky sme hrali krásny futbal, našu hru obdivovala celá Európa. V lete prišla zmena. Na našu lavičku si sadol pán Ancelotti, ktorý získal už veľa európskych trofejí. Zmenil sa spôsob našej hry, no dosahujeme dobré výsledky a naďalej hráme pekný futbal,“ uznanlivo povedal Hamšík na adresu oboch kormidelníkov.

A aké ciele si dáva 9. najlepší športovec SR v tomto kalendárnom roku do toho ďalšieho? „Najdôležitejšie je zdravie. Verím, že bude slúžiť celej mojej rodinke. Bol by som šťastný, keby sme s Neapolom získali trofej. Momentálne sme v hre v Serie A, v Talianskom a v európskom pohári. Rok 2019 bude dôležitý a náročný aj pre slovenskú reprezentáciu. Mrzí nás, že sme neuspeli v Lige národov, vypadli sme do C-divízie. Bolo by super vybojovať si účasť na majstrovstvách Európy,“ zakončil Marek Hamšík.