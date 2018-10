Hamšík sa teší na zápas proti veľkému rivalovi, Česi sa budú chcieť ukázať novému trénerovi

SENEC 9. októbra (WebNoviny.sk) – Špílmacher slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík sí síce uvedomuje, že sobotňajší duel na Štadióne Antona Malatinského v Trnave proti Česku (hrá sa 13. 10. o 15.00 h) v 1. skupine B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 bude z pohľadu niekdajších spoločných federálnych čias prestížny, nepovažuje ho však za niečo mimoriadne.

„Určite sa všetci tešíme na takýto zápas. Bude pred vypredaným hľadiskom, proti nášmu veľkému rivalovi. Je sa na čo tešiť. Na druhej strane nevnímam stretnutie proti Česku nejako špeciálne, tento súboj však má svoj náboj. Určite si nič nedarujeme a bude sa na čo pozerať,“ uviedol 31-ročný Hamšík pred zástupcami médií na pondelňajšom zraze A-tímu SR v Senci.

Nevidí veľký rozdiel medzi tímami

Stredopoliar SSC Neapol pochopiteľne zaregistroval, že v českom národnom tíme prišlo pred tromi týždňami k zmene trénera – odvolaného Karla Jarolíma nahradil Jaroslav Šilhavý. „O to ťažšie sa bude pripraviť na súpera, je to pre nás náročnejšie. Vnímam túto skutočnosť. Myslím si, že im prospeje zmena kouča. Určite sú viac vyburcovaní, hráči Česka sa budú chcieť ukázať novému trénerovi.“

Obidva tímy na úvod účinkovania v novovzniknutom projekte s názvom Liga národov neuspeli proti Ukrajine: Česi im 6. septembra podľahli doma v Uherskom Hradišti 1:2, Slováci pred prázdnymi tribúnami v Ľvove o tri dni neskôr 9. 9. tiež tesne neuspeli – 0:1. „Chceme divákov potešiť predovšetkým dobrým výsledkom. Potešila by aj dobrá hra, ale rozhoduje výsledok. Ak sa chceme ešte pobiť o víťazstvo v našej skupine, musíme zvíťaziť,“ skonštatoval Hamšík.

Derby zápasy nemávajú väčšinou favorita, na druhej strane rezonujú vo futbalovej verejnosti tvrdenia, že od rozdelenia Československa na dva samostatné subjekty nebolo Slovensko proti Česku takým favoritom, ako bude v sobotňajšom dueli v trnavskej City Arene. „Ťažko povedať. Futbalové reprezentačné tímy na celom svete sa vyrovnávajú. Nevidím nejaký veľký rozdiel medzi nami a českým mužstvom. Majú kvalitný káder, mladých hráčov, ktorí pôsobia v zahraničných ligách.“

Zvyká si na novú pozíciu

V slovenskej reprezentácii vystupuje Marek Hamšík v pozícii ofenzívneho stredopoliara. Na tomto poste sa v nemeckom klube Hertha Berlín na začiatku sezóny 2018/2019 presadzuje Ondrej Duda, ktorý strelll v tomto ročníku I. bundesligy už päť gólov. Na trávniku v Trnave by sa v slovenskej zostave proti Česku mohli objaviť obaja kreatívni záložníci, navyše v ostatnom čase nastupuje Hamšík v neapolskom drese v hĺbke poľa. „Sledujem všetkých mojich spoluhráčov v reprezentácii a ich vystúpenia v kluboch. Vnímam, že Ondrovi sa strelecky darí. Je to super. V neapolskom klube hrám hlbšie, s tým nemám problém, zvykám si na túto pozíciu. Tréner Kozák určite bude dumať nad Ondrom, lebo má formu a určite si zaslúži hrať,“ poznamenal Marek Hamšík, ktorý sa v spomenutom ľvovskom dueli proti Ukrajine v ére samostatnosti SR v počte štartov vyrovnal doterajšiemu rekordérovi Miroslavovi Karhanovi (107 zápasov, iba táto dvojica absolvovala sto a viac duelov v slovenskom drese, pozn.) a v prípade očakávaného zaradenia do zostavy proti Česku osamie v tejto štatistike.

„Kde a na ktorom poste sa cítim lepšie? Ja som záložník určite ofenzívny, ktorý bol celý život zvyknutý strieľať góly. Hrať hlbšie je pre mňa nové. Na druhej strane som futbalista, ktorý má rád veľa dotykov s loptou. Nevidím v tom problém.“

Na klubovej úrovni patrí Neapolu po 8. kole talianskej Serie A druhá priečka so šesťbodovým odstupom za vedúcim Juventusom Turín, ktorý ešte nezaváhal. Obaja rivali sa stretli 29. septembra v Turíne a SSC ťahal proti „Juve“ za kratší koniec – 1:3. „Určite je to mužstvo, proti ktorému sa dá hrať. Ešte tu nie je nový kalendárny rok. Dúfam, že sa na nich dotiahneme,“ zaželal si Marek Hamšík.