Hamšík si môže pripísať rekordný štart v drese Slovenska, jubileum má na dosah aj Škrtel

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík v prípade, že nastúpi v sobotňajšom stretnutí 1. skupiny B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 v Trnave proti Česku, pripíše si rekordný 108. štart v drese národného tímu.

V ostatnom vystúpení A-tímu SR 9. septembra v Ľvove proti Ukrajine sa vyrovnal doterajšiemu lídrovi, už neaktívnemu hráčovi Miroslavovi Karhanovi.

Aj Škrtel môže byť „stovkárom“

Iba táto dvojica v ére samostatnosti SR absolvovala 100 a viac duelov v slovenskom drese, kapitán reprezentácie Martin Škrtel je v súčasnosti na méte 99 a v spomenutom sobotňajšom domácom stretnutí s Českom môže absolvovať jubilejný 100. zápas v najcennejšom drese.

Štvrtý v klasifikácii Ján Ďurica, ktorý vlani ukončil pôsobenie v „áčku“, nastúpil na 91 duelov. „Teším sa, že som vyrovnal Mira Karhana. Je to ohromujúce číslo, som za to veľmi vďačný. Dúfam, že mám pred sebou ešte nejaké tie roky v reprezentácii a natiahnem to čo najviac,“ skonštatoval Hamšík ešte po stretnutí s Ukrajinou.

Hamšík atakuje aj Vitteka

Tridsaťjedenročný rodák z Banskej Bystrice (nar. 27. júla 1987) po očakávanom osamostatnení sa v počte štartov chce „zaútočiť“ na líderské postavenie aj v počte dosiahnutých gólov za slovenskú reprezentáciu.

V tejto štatistike figuruje Hamšík momentálne na treťom mieste s 21 presnými zásahmi, vedie Róbert Vittek s 23 gólmi pred Szilárdom Némethom (22). Na prekonanie doterajšieho lídra chýbajú kreativnemu záložníkovi talianskeho klubu SSC Neapol tri, na vyrovnanie Vittekovho streleckého zápisu dve „trefy“.