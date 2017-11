Hamšík: Som iba čerstvý tridsiatnik. V reprezentácii ešte potiahnem

SENEC 7. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Marek Hamšík prišiel na pondelkový zraz slovenskej reprezentácie do Senca pozitívne naladený, aj keď ho mrzel fakt, že „jeho“ SSC Neapol dokázal v nedeľňajšom zápase 12. kola talianskej Serie A uhrať iba nerozhodný výsledok (0:0) na trávniku Chieva.

„S remízou určite nie som spokojný, ale urobili sme všetko pre víťazstvo. Hralo sa na jednu bránku, súpera sme ´bili´, ale nedokázali sme ho zlomiť. Takéto duely môžu prísť počas sezóny. Dôležité je neprehrať. Netreba si z toho robiť ťažkú hlavu, stále sme prví, ťaháme sériu 24 stretnutí bez prehry. Po reprezentačnej prestávke treba zdvihnúť hlavu a vyhrať domáci zápas,“ vrátil sa slovenský kapitán SSC k víkendového duelu neapolského mužstva.

„Partenopei“ rozbehli aktuálny ročník najvyššej talianskej súťaže veľmi dobre a stále im patrí pozícia lídra – i keď konkurenti sú za nimi v tesnom bodovom závese.

„V Neapole musí vládnuť spokojnosť. Ligu hráme super už tri roky, stále sme na špici tabuľky. Teraz si držíme prvú pozíciu, aj keď je to nabité, päť mužstiev sa nachádza v rozpätí troch bodov, je to veľmi vyrovnané. Zatiaľ sme odohrali 12 zápasov bez prehry. Bol to vynikajúci štart a musíme pokračovať v takýchto výsledkoch. Nejaké zakopnutie sa sem-tam stane každému,“ sumarizuje Hamšík doterajšie ligové vystúpenia tímu.

Hamšík je na mužstvo hrdý

Horšiu bilanciu má mužstvo spod Vezuvu v Lige majstrov, kde mu v F-skupine patrí po štyroch kolách iba tretia priečka so šesťbodovým mankom na druhý Šachtar Doneck.

„Manchester City je momentálne asi najlepším mužstvom v Európe, proti ktorému len ťažko možno získať body, aj keď si myslím, že v domácom zápase mohol byť výsledok iný. Bohužiaľ, dostali sme dva góly zo štandardných situácií, dva po brejkoch. Nesmieme dať súperovi takého kalibru šancu na také niečo. Ukázali sme sa však v dobrom svetle, bol to dobrý futbal i zápas. Stál nás veľa fyzických i psychických síl, možno to bolo proti Chievu vidieť,“ povedal Hamšík na margo účinkovania SSC v Lige majstrov.

Potom už preladil na reprezentačnú tému. K záveru kvalifikácie MS 2018, v ktorom sa Slovensku napokon neušla barážová miestenka, sa vrátil slovami: „Určite, zavládlo sklamanie. Pozeral som oba zápasy naraz, v ktorých sa mohlo rozhodnúť aj o našom postupe. Škoda, dá sa povedať, že Íri mali proti Walesu jednu strelu na bránku, dokázali z nej skórovať. Mrzí to. Myslím si, že sme spravili všetko, aby sme išli na majstrovstvá sveta, respektíve do baráže. Žiaľ, zostal nám Čierny Peter, ale to sa stáva. Ja som na mužstvo hrdý za to, čo ukázalo a dokázalo. Treba zdvihnúť hlavy a prichystať sa na Ligu národov a na ďalšiu kvalifikáciu.“

Rozlúčka Jána Ďuricu

Hamšík sa pristavil aj pri najbližších súperoch reprezentácie. „S Ukrajincami máme veľa skúseností, hrali sme s nimi aj pred kvalifikáciami. Súpera poznáme, boli to vždy vyrovnané zápasy. Myslím si, že to isté nás čaká v piatok. Proti Nórsku som ešte nehral… Je to severský štýl, tvrdý, rýchly, behavý. Sú to dvaja rôzni súperi, dobre nás preveria. Prípravné duely sú na to, aby si zahral každý a minutáž sa rozložila.“

Nemohol sa vyhnúť ani téme rozlúčky Jána Ďuricu s reprezentáciou. „S Janom som bol v tejto partii desať rokov, je to stály člen reprezentácie. Určite bude chýbať, či už jeho bojovnosť na ihrisku, alebo v partii ako super človek,“ povedal banskobystrický rodák. Hamšík sa na podobný krok ako Ďurica ešte nechystá, aj keď je už členom „klubu tridsiatnikov“: „Som iba čerstvý tridsiatnik. V reprezentácii ešte potiahnem,“ skonštatoval s úsmevom.