Hamšík spravil pre Neapol veľa a rozhodnutie prestúpiť bolo určite ťažké, myslí si tréner Kocian

Slovenský futbalový tréner Ján Kocian bol hlavným lodivodom Jemenu na Ázijskom pohári 2019, s ktorým však nedosiahol výraznejší úspech.

Hráči z krajiny na Arabskom polostrove skončili poslední v D-skupine so skóre 0:10. Podľa niekdajšieho československého reprezentanta a účastníka MS 1990 v Taliansku bol výsledok Jemenu odrazom reality.

„Iba sa potvrdilo to, čo sa očakávalo. Je pekné snívať o úspechu, realita vás však dobehne, a tak to bolo aj v prípade Jemenu. Na kontinentálny šampionát sa kvalifikoval po prvý raz, aj to z dôvodu, že rozšírili počet účastníkov na 24. Ja ako tréner som koučoval hráčov, ktorí nemajú zmluvy, nepôsobia v zahraničí a väčšinu kádra tvorili mladí futbalisti do 23 rokov,“ zhodnotil pre agentúru SITA Ján Kocian.

Najťažšia práca na svete

Šesťdesiatročný kormidelník to na turnaji nemal jednoduché. Portál bbc.com dokonca označil jeho trénerskú prácu za najťažšiu na svete. V Jemene totiž dlhodobo zúri ozbrojený konflikt. To však podľa Kociana nie je hlavný dôvod, prečo jeho práca bola náročná.

„Článok som čítal. V krajine je občianska vojna, ale ja som v nej nikdy nebol. Náročné bolo to, že hráči prišli úplne nepripravení po futbalovej stránke. Mal som iba dva mesiace na to, aby som s tým niečo urobil. Jemenský futbalový zväz prakticky nefunguje a riadia ho z troch krajín. Prezident žije v Saudskej Arábii, generálny sekretár v Katare, viceprezident v Egypte. Navyše sú funkcionári takej povahy, že všetko riešia na poslednú chvíľu a nedá sa na nich spoľahnúť. Či to bola najťažšia práca na svete, to si radšej netipnem,“ objasnil J. Kocian, podľa ktorého by mali hráči Jemenu problém presadiť sa napríklad aj v najvyššej slovenskej súťaži Fortuna lige.

„Tí, ktorí sú bez zahraničného angažmánu a museli sa po turnaji vrátiť do rodnej krajiny. Chýba im zápasová prax, kvalitou teda zaostávajú za najvyššou úrovňou.“

Prekvapený z úspechu Kataru

Víťazom Ázijského pohára 2019 sa stali reprezentanti Kataru, ktorí vo finále zdolali Japonsko 3:1. Pre rodáka zo Zlatých Moraviec to bol výsledok, ktorý by pred turnajom netipoval.

„Málokto čakal, že Katar vyhrá celý šampionát a ja patrím medzi nich. Na celkového víťaza som tipoval tím z našej D-skupiny Irán a popri ňom Japonsko či Kórejskú republiku. Z úspechu Kataru som bol prekvapený, víťazom sa však stal zaslúžene. Na celom turnaji dostal iba jeden gól, a to až vo finále, čo svedčí o kvalite mužstva,“ povedal Kocian pre agentúru SITA a doplnil: „Japonci mali vo finále najmä hráčov zo zahraničných líg. Tuším, že iba brankár bol z domácej súťaže. Naopak, Katar disponoval futbalistami z domácej ligy, čiže sa tam pracuje na veľmi dobrej úrovni. Paradoxom je, že viacerí hráči tam boli futbalovo prevychovaní, keďže pochádzali z iných krajín ako Sudán či Irak. O jednom z nich som sa neskôr dokonca dozvedel, že vyrastal v Jemene.“

Napriek úspechu Kataru si slovenský kouč myslí, že zverenci trénera Félixa Sáncheza Basa nedosiahnu väčší úspech na MS 2022, ktoré budú sami organizovať.

Zaostávajú za úrovňou Európy

„Stále mám pocit, že ázijské krajiny vo všeobecnosti zaostávajú za úrovňou európskych a juhoamerických mužstiev. Podľa môjho názoru nehrozí prípad, že by sa Katar, Japonsko alebo Irán dostali tak ďaleko, ako napríklad Kórejská republika v roku 2002 (semifinále, pozn.). Určite sú schopní odohrať jeden-dva dobré zápasy so silnými súpermi, ale na celý turnaj jednoducho nemajú,“ vyjadril sa Ján Kocian.

Ten stále nevie, či zotrvá v pozícii trénera Jemenu. Pôvodná zmluva mu mala vypršať po ázijskom šampionáte a hoci Kocian uvažuje nad jej predĺžením, závisí to od viacerých faktorov.

„Po Ázijskom pohári som spravil report a analýzu nielen celého turnaja, ale aj celej prípravy tímu a ponúkol som nejaké vízie do budúcnosti. Ak by malo prísť k dohode so zväzom, musela by byť na dlhšie obdobie, minimálne na rok či dva a nie na pár mesiacov. Tiež by som nepristúpil na novú dohodu, ak Jemen nesplní moje požiadavky napríklad ohľadom blížiacej sa kvalifikácie o postup na MS 2022. Chcel by som určite využívať asociačné termíny na prípravné zápasy, je to však náročné finančne aj organizačne.“

Číňania budú veľa očakávať

Ján Kocian počas svojej trénerskej kariéry trénoval aj čínsky klub Ťiang-su Sainty. Najľudnatejšia krajina sveta by sa mala stať novým domovom slovenského futbalového reprezentanta Mareka Hamšíka, ktorý by mal v najbližších dňoch prestúpiť z talianskeho klubu SSC Neapol do Ta-lien I-fang. Tridsaťjedenročný stredopoliar si pred dvanástimi rokmi odbil reprezentačný debut práve pod Kocianom, podľa ktorého rodák z Banskej Bystrice už potreboval novú výzvu.

„Som rád, že som sa nemalou mierou podieľal na jeho kariérnych úspechoch. Predovšetkým tým, že sa stal stabilnou súčasťou reprezentácie. Marek spravil pre Neapol veľmi veľa a dosiahol s ním mnoho úspechov. Myslím si, že už potreboval nejakú novú výzvu,“ podotkol skúsený tréner, ktorý z vlastných skúseností vie, čo Hamšíka v Číne čaká.

„Verím, že rozhodovanie ísť do Číny bolo ťažké. Predsa len má školopovinné deti a je rodinne založený človek. Keby boli jeho deti staršie alebo úplne malé, tak by sa to dalo. Neviem, či plánuje zobrať so sebou rodinu alebo nie. Viem však, že Číňania budú od neho veľa očakávať, keďže doňho ‚nalejú‘ milióny eur. V Neapole nepotreboval už nikomu nič dokazovať, no teraz príde pred úlohu, keď sa karta obráti. Dôležité bude najmä zo začiatku to, ako sa bude vedieť adaptovať na podmienky. Čiňania budú naňho tlačiť, bude to mať ťažké,“ zakončil pre agentúru SITA Ján Kocian.