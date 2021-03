Hamšík už priletel do Švédska, vítala ho stovka fanúšikov aj funkcionári IFK Göteborg (video)

Dlhodobo najlepší slovenský futbalista Marek Hamšík bude vo svojej kariére pokračovať vo švédskom klube IFK Göteborg. V nedeľu neskoro večer dorazil 33-ročný ofenzívny hráč na letisko Landvetter v Göteborgu, kde ho vítala približne stovka priaznivcov „Blaavitt“, čiže modro-bielych. Podľa denníka Expressen Hamšíka na letisku čakali aj športový riaditeľ Pontus Farnerud a riaditeľ klubu Haakan Mild.

Dokončenie senzačného presunu

Hamšík by mal v najbližších hodinách podpísať zmluvu s miestnym účastníkom najvyššej súťaže IFK Göteborg. „Tesne pred polnocou sa zaregistroval v hoteli v centre Göteborgu a podľa informácií GT už v pondelok dokončí senzačný presun do IFK Göteborg,“ napísal portál expressen.se.

Kapitán slovenskej reprezentácie sa už v uplynulých dňoch ústne dohodol na angažmáne v jednom z najväčších švédskych klubov. Nedávno sa objavili informácie, že Hamšík sa už nevráti do Číny, kde si v minulej sezóne obliekal dres klubu Ta-lien I-fang. Zároveň sa mal dohodnúť na trojmesačnej zmluve so Slovanom Bratislava.

Obrovská výzva

To sa však nakoniec nestalo. Vzhľadom na koniec prestupového termínu na Slovensku by totiž legenda SSC Neapol musela mať štatút amatéra. Vedenie Slovana Bratislava priznalo, že rokovalo s Hamšíkom o potenciálnej dlhšej spolupráci.

„Šancu získať Mareka Hamšíka sme vnímali ako obrovskú výzvu. Stretli sme sa aj osobne. Našou predstavou bola vzájomná pomoc – my by sme Marekovi pomohli pri získaní hernej praxe pred európskym šampionátom, on nám v kvalifikácii európskych pohárov,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml. na webe skslovan.com.

Nemohol zostať bez angažmánu

Keďže vo Švédsku sa hrá opačným systémom ako vo väčšine európskych krajín jar – jeseň a môže prestupovať do konca marca, Hamšíkovi svitla nová šanca. Dlhoročný špílmacher slovenskej reprezentácie si nemôže dovoliť v jarnej časti sezóny 2020/2021 zostať bez klubového angažmánu.

Slovenská reprezentácia ho potrebuje v rozbiehajúcej sa kvalifikácii MS 2022, ale najmä na letnom záverečnom turnaji majstrovstiev Európy. Tam si Slováci postupne zmerajú sily 14. júna s Poliakmi, o štyri dni neskôr nastúpia proti Švédom a o ďalších päť dní proti Španielom. Prvé dva súboje odohrajú v írskom Dubline, tretí príde na rad 23. júna v Bilbau, čiže Španieli budú mať výhodu domáceho prostredia.