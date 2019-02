Hamšíka čakali na letisku v Číne novinári i fanúšikovia, v Šanghaji obedoval na 85. poschodí

ŠANGHAJ 17. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík sa už zoznamuje s prostredím v Číne, kde bude v pokračovať v aktívnej hráčskej kariére.

Tridsaťjedenročný Banskobystričan po takmer dvanástich rokoch strávených v talianskom SSC Neapol odišiel do najľudnatejšej krajiny sveta a dohodol sa s účastníkom tamojšej najvyššej súťaže Ta-lien I-fang na zmluve na tri roky.

Desaťhodinový let do Pekingu

Rekordér v počte štartov v najcennejčom drese (111) po piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave odcestoval v spoločnosti riaditeľa a manažéra zastupiteľskej agentúry CSM-Agency Juraja Vengloša, hráčskeho agenta Martina Petráša a kamaráta Richarda z Viedne a po desiatich hodinách letu bol v Pekingu.

„Vzápätí sme sa presunuli do Šanghaja. Mareka na letisku čakali novinári, ale aj fanúšikovia,“ cituje web csm-agency.sk slová Juraja Vengloša, ktorý ďalej poznamenal: „Marek počas víkendu oddychoval, stretol sa s generálnym manažérom a hlavným trénerom klubu Ta-lien I-fang. Zástupcovia čínskeho klubu nás zobrali na obed na 85. poschodie hotela. Mali sme krásny výhľad na mesto. Absolvovali sme aj krátku exkurziu po Šanghaji.“

Ako referovali médiá z Apeninského polostrova, kluby sa dohodli na odstupnom 20 miliónov eur, pričom 5 miliónov má čínsky klub vyplatiť Neapolčanom hneď a ďalších 15 miliónov v priebehu najbližšieho roka. Hamšík má na Ďalekom východe v priebehu troch rokov zarobiť dovedna 27 miliónov eur. „Marek pôjde na zdravotnú prehliadku a pripojí sa k mužstvu,“ doplnil informácie Juraj Vengloš.

Teší sa na novú výzvu

Futbalista známy pod prezývkou „Marekiaro“ sa stal v Neapole legendou klubu. V uplynulých mesiacoch dosiahol viacero míľnikov. Dlhoročná stálica neapolského klubu nastúpila 6. novembra 2018 proti Parížu St. Germain (1:1) v C-skupine Ligy majstrov 2018/2019 na svoj 512. súťažný duel za „partenopei“.

Hamšík prekonal držiteľa dovtedajšieho maxima Giuseppeho Bruscolottiho, ktorý v rokoch 1972-1988 odohral za Neapol dovedna 511 stretnutí. Predvlani, presne deň pred Vianocami, prekonal rekord slávneho Argentínčana Diega Maradonu v počte strelených gólov (115) v neapolskom drese. Hamšík počas účinkovania v tomto klube dvakrát vyhral Taliansky pohár (2012, 2014) a raz tamojší superpohár (2014).

„Keby nebola ponuka z Číny, kariéru by som ukončil v Neapole. Neskrývam, že aj financie pri tomto prestupe zohrávajú rolu. Čaká ma nová výzva, kultúra, futbal… V Číne som už predtým bol, keď sme tam hrali Taliansky superpohár. Pre časový posun som to potom týždeň dospával,“ vyjadril sa na piatkovej tlačovej konferencii pred odletom do Číny Marek Hamšík a dodal: „Teším sa na novú výzvu. Po dlhých rokoch niečoho zaužívaného ma čaká obrovská zmena a veľmi sa na ňu teším. V Neapole som strávil dlhých vyše jedenásť rokov, bolo to krásne obdobie. Pocity sú iba pozitívne. Vzťah medzi mnou a Neapolom bol úžasný a výnimočný.“