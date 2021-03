Hamšíka mrzí absencia na začiatku boja o svetový šampionát, zranenie ho vyradilo na tri týždne

Kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Mareka Hamšíka veľmi mrzí, že v marci nebude súčasťou národného tímu SR pri štarte kvalifikácie o postup na budúcoročné MS. Slováci odštartujú boj o svetový šampionát 24. marca duelom na Cypre, o tri dni neskôr doma privítajú Maltu a o ďalšie tri dni aj Rusko. Tridsaťtriročného Hamšíka vyradilo z hry zranenie.

„Veľmi som sa tešil na zraz a následné zápasy Slovenska. Veľmi ma mrzí, že som sa zranil a nemôžem byť súčasťou národného tímu. Chalanom budem držať palce. Verím, že v troch zápasoch získajú čo najviac bodov,“ povedal pod webu marek-hamsik.sk.

Skúsený slovenský futbalista nedávno prestúpil z Číny do švédskeho Göteborgu, aby získal zápasovú prax a bol pripravený pomôcť reprezentácii. Počas minulotýždňového tréningu však pocítil bolesť v lýtku. „Následné vyšetrenia ukázali problémy so soleusom (šikmý lýtkový sval, pozn.) v lýtku. Bolo jasné, že na určitý čas môžem zabudnúť na klasické tréningy a tým pádom aj na zápasy,“ pokračoval banskobystrický rodák.

Napriek zraneniu a absencii v nominácii trénera Štefana Tarkoviča sa Hamšík chystá pozrieť spoluhráčov z reprezentácie počas prípravy na spomenuté tri kvalifikačné stretnutia. „Prídem do Senca, no nezdržím sa dlho. Naši lekári sa pozrú na moju nohu a potom pôjdem späť do Švédska. V rehabilitácií budem pokračovať v klube. Predbežne budem mimo ešte tri týždne. Verím, že v 1. kole švédskej ligy budem k dispozícií. Desiateho apríla nastúpime v Örebre,“ podotkol.