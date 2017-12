Hamšíka mrzí prehra s Juve, ale tragédiu z toho nerobí

NEAPOL 2. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti talianskeho klubu SSC Neapol utrpeli prvú prehru v aktuálnej ligovej sezóne 2017/2018. „Partenopei“ v piatok podľahli na vlastnom trávniku majstrovskému Juventusu Turín 0:1. Rozhodujúci moment stretnutia 15. kola Serie A priniesla 13. min, keď niekdajší hráč Neapola Gonzalo Higuaín potrestal zaváhanie súperovej defenzívy.

„Mrzí nás, že sme neuspeli. Hlavne kvôli priaznivcom, ktorí nám vytvorili parádnu atmosféru. Sedemdesiat minút sme dominovali, no nevedeli sme prekonať pevnú obranu Juventusu,“ uviedol prostredníctvom svojej oficiálnej stránky slovenský kapitán SSC Marek Hamšík, ktorý sa v zápase prezentoval najvyššou mierou presnosti prihrávok spomedzi všetkých aktérov na ihrisku – správneho adresáta našiel v 94,4 % prípadov.

Tím spod Vezuvu je naďalej na líderskej pozícii s 38 bodmi, no ak Inter Miláno zvládne nedeľňajší súboj proti Chievu Verona, „nerazzurri“ (36) sa vyšvihnú na 1. miesto. Turínska „stará dáma“ má po piatkovej výhre na konte 37 bodov.

Sklamaní z výsledku

„Sme sklamaní, ale nemyslím si, že týmto výsledkom sa pre Neapol niečo zmení. Nie je ľahké prekonať tímy, ktoré hrajú tak defenzívne. Juventus upchal všetky voľné priestory, či už v krídelných priestoroch alebo v centrálnej zóne,“ doplnil 30-ročný Banskobystričan pre Sky Sport Italia.

Hamšík sa už sústredí na budúcotýždňový duel Ligy majstrov proti Feyenoordu Rotterdam. „Teraz sa rýchlo musíme preorientovať na Ligu majstrov. Potrebujeme zvládnuť duel v Rotterdame a potom čakať, ako dopadne stretnutie Šachťar Doneck – Manchester City,“ skonštatoval druhý futbalista so „stovkou“ štartov v slovenskej reprezentácii.

Nedostatočné ostrí

Neapol prehral z ostatných 45 duelov v Serie A iba tri, no až dvakrát bol nad jeho sily práve Juventus. Kouč domácich Maurizio Sarri smútil, že Neapolčania nepretavili svoju prevahu aspoň na jednobodový zisk.

„Proti Juventusu sme dominovali v každej hernej činnosti. Nedovolili sme mu veľa, ale v tomto období nie sme dostatočne ´ostrí´ a nepremieňame túto dominanciu na góly. Dovolím si tvrdiť, že ak by sme mali aspoň štipku tej ´ostrosti´, vyhrali by sme. Netúžim však vidieť žiadne zvesené hlavy. Po zápase som moje mužstvo povzbudil. Nie je predsa katastrofa, že v Serie A prehralo prvý zápas po deviatich mesiacoch,“ povedal neapolský tréner podľa webu football-italia.net a pripomenul, že Neapol predtým ostatnýkrát v Serie A nebodoval ešte 28. februára, keď na pôde Juventusu prehral 1:3.

Veria v kvalifikáciu

Rovnako ako Hamšík, aj Sarri verí, že mužstvo sa napokon kvalifikuje do jarného osemfinále LM. Potrebuje na to zvíťaziť v Rotterdame v kombinácii s trojbodovým ziskom Manchestru City na Ukrajine. „Profesionalitou ´Citizens´ som si istý na 100 %,“ podotkol Sarri.

Hrdina zápasu Higuaín potvrdil, že sa mu proti bývalému klubu strelecky darí. Od prestupu do Turína v lete 2016 zaznamenal v súbojoch proti Neapolu už päť presných zásahov. Po záverečnom hvizde sa pochvalne vyjadril na adresu spomenutého Sarriho. „Prechovávam k nemu veľkú náklonnosť. Urobil zo mňa lepšieho hráča, vždy mu budem vďačný. Je to fantastický tréner a ktovie, možno sa raz ešte stretneme v nejakom klube. Bolo by to niečo úžasné,“ vyhlásil 29-ročný Argentínčan.

Juventus si na neapolskom štadióne San Paolo udržal v ligovej súťaži čisté konto premiérovo od marca 1997. Ako referuje štatistické twitterové konto OptaPaolo, skóroval už v 44. dueli Serie A za sebou, čo je nový rekord najvyššej súťaže na Apeninskom polostrove. Kormidelník „Bianconeri“ Massimiliano Allegri po stretnutí odhalil svoj recept na piatkové víťazstvo.

„Ak Neapolu umožníte dostať sa do tempa, zničí vás. V prvom polčase sme sa dostali pod veľký tlak, ale vymanili sme sa z neho. Po prestávke sa nám podarilo spomaľovať domáce akcie, a to rozhodlo. Musím povedať, že Neapol hrá nádherný futbal. Keď sme tu chceli uspieť a udržať si čisté konto, potrebovali sme presne takýto výkon,“ povedal 50-ročný rodák z Livorna.