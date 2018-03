Hamšíkov Neapol ešte nevzdal boj o ligový titul, záver talianskej ligy je však ďaleko

NEAPOL 15. marca (WebNoviny.sk) – Kapitán talianskeho SSC Neapol a slovenský reprezentant Marek Hamšík prisľúbil, že futbalisti „partenopei“ sa určite ešte nevzdali v boji o ligový titul.

Na vedúci Juventus Turín, ktorý vyhral v stredajšej dohrávke nad Atalantou Bergamo 2:0, desať kôl pred koncom súťaže majú na druhom mieste manko 4 body. „Nevzdávame sa. Musíme veriť až do konca, pred nami je ešte vzájomný zápas,“ povedal 30-ročný slovenský stredopoliar a pokračoval: „Okrem toho Juventus ešte čakajú dva ťažké zápasy na ihriskách súperov.“

„Stará dáma“ sa predstaví na pôde Interu Miláno s iným Slovákom Milanom Škriniarom v kádri a nastúpia aj proti AS Rím, teda tímu, proti ktorým Neapolčania zaváhali v ostatných dvoch kolách Serie A.

Neapol odštartoval tento ročník výborne, prvú prehru utrpel až v decembri práve proti Juventusu. Situáciu v boji o Scudetto si však skomplikoval v spomenutých dueloch – doma prehral s AS Rím, respektíve v Miláne iba remizoval. „Proti AS Rím sme začali dobre, mali sme až 26 striel, bohužiaľ, súperi potrestali každú našu chybu. Na San Sire sme odohrali veľmi dobrý zápas, Inter sme zatlačili do defenzívy, ale nepodarilo sa nám skórovať. Juventus ich však tiež ťažko zdolá,“ uviedol Hamšík.

Líder ofenzívy Neapola zároveň pripomenul, že záver talianskej ligy je ešte ďaleko: „Môže sa stať hocičo, máme ešte veľkú šancu uspieť, hrá sa ešte o veľa bodov. Túto sezónu podávame výborné výkony a musíme v tom pokračovať.“ Informácie zverejnil portál Footbal Italia.