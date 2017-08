Hamšíkov Neapol má na dosah skupinovú fázu Ligy majstrov, Stochova Slavia musí dohnať manko

BRATISLAVA 21. augusta (WebNoviny.sk) – Utorkovými zápasmi odštartuje odvetná časť play-off o účasť v skupinovej fáze futbalovej Ligy majstrov 2017/2018. V utorok a aj v stredu je na programe po päť súbojov, súťaž je v tejto fáze rozdelená na majstrovskú a nemajstrovskú vetvu.

SSC Neapol so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom cestoval do Nice s dvojgólovým náskokom z prvého zápasu. Dobrú formu na začiatku sezóny potvrdil taliansky klub aj v úvodnom vystúpení v Serii A, v ktorom zvíťazil na pôde Hellasu Verona 3:1. Hamšík si v lige zahral do 66. minúty.

“Odvetný zápas bude iný. Čaká nás ťažkých 90 minút, no verím, že dotiahneme duel do úspešného konca a postúpime do skupinovej fázy Ligy majstrov,” povedal 30-ročný stredopoliar pre svoj web po domácom zápase s OGC Nice.

FC Kodaň aj so stredopoliarom Jánom Gregušom bude v stredu hostiť azerbajdžanský FK Karabach. Prvý zápas vonku prehral najtesnejšie 0:1 a doma určite urobí všetko, aby výsledok obrátil. Počas víkendu si v dánskej lige poradil so Sonderjyske 3:2, Greguš odohral celý duel.

Slavia Praha v kádri s Dušanom Šventom, Jakubom Hromadom a Miroslavom Stochom musí doháňať dvojgólovú stratu zo zápasu na Cypre s tímom APOEL Nikózia. V lige hrala bez gólov v derby s Bohemiansom.

V akcii bude aj slovenský arbiter Roman Slyško, ktorý bude asistentom českého rozhodcu Pavla Královca v súboji FC Astana (Kaz.) – Celtic Glasgow (Škót.).

LIGA MAJSTROV 2017/2018

play-off

UTOROK 22. augusta:

MAJSTROVSKÁ VETVA

FC Astana (Kaz.) – Celtic Glasgow (Škót.) /17.30/, rozhoduje: Královec (ČR) – asistent rozhodcu Roman Slyško (SR), prvý zápas 0:5

NK Maribor (Slovin.) – Hapoel Beer Ševa (Izr.) /20.45/, rozhoduje: Rocchi (Tal.), prvý zápas 1:2

HNK Rijeka (Chor.) – Olympiakos Pireus (Gréc.) /20.45/, rozhoduje: Makkelie (Hol), prvý zápas 1:2

NEMAJSTROVSKÁ VETVA

OGC Nice (Fr.) – SSC Neapol (Tal.) /20.45/, rozhoduje: Škomina (Slovin.), prvý zápas 0:2

FC Sevilla (Šp). – Istanbul Basaksehir (Tur.) /20.45/, rozhoduje: Collum (Škót.), prvý zápas 2:1

STREDA 23. augusta

MAJSTROVSKÁ VETVA

Slavia Praha (ČR) – APOEL Nikózia (Cyp.) /20.45/, prvý zápas 0:2

FC Kodaň (Dán.) – FK Karabach (Azer.) /20.45./, prvý zápas 0:1

NEMAJSTROVSKÁ VETVA

FCSB (Rum.) – Sporting Lisabon (Portug.) /20.45/, prvý zápas 0:0

FC Liverpool (Angl.) – TSG 1899 Hoffenheim (Nem.) /20.45/, prvý zápas 2:1

CSKA Moskva (Rus.) – Young Boys Bern (Švaj.) /20.45/, prvý zápas 1:0