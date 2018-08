Hamšíkov Neapol otočil zápas z 0:1 na 2:1, Juventus s Ronaldom vydrel víťazstvo 3:2

RÍM 18. augusta (WebNoviny.sk) – Dva obraty a veľkú drámu videli diváci vo Verone pri premiére portugalskej futbalovej hviezdy Cristiana Ronalda v talianskej Serie A, Juventus Turín zvíťazil v sobotňajšom dueli 1. kola nového ročníka najvyššej súťaže nad domácim Chievom tesne 3:2.

Skóre v prospech favorita síce otvoril už v 3. min Sami Khedira, no Poliak Mariusz Stepinski a Emanuele Giaccherini z pokutového kopu naklonili misky váh na stranu Chieva. Lenže pätnásť minút pred koncom stretnutia si dal po rohovom kope vlastný gól Mattia Bani a v tretej minúte nadstaveného času spasil obhajcu majstrovského titulu po centri Alexa Sandra striedajúci Federico Bernardeschi. Tridsaťtriročný Cristiano Ronaldo odohral v drese Juventusu celý duel.

Neapol v základnej zostave aj so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom otočil zápas na ihrisku Lazia Rím. Domáci viedli gólom Cira Immobileho, no tesne pred polčasovou prestávkou vyrovnal Arkadiusz Milik. Pätnásť minút po zmene strán rozhodol strelou do horného rohu Lorenzo Insigne. Hamšík hral do 70. minúty.