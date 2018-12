Hamšíkov spoluhráč sa stal obeťou rasistických urážok, k incidentu sa vyjadril aj tréner Ancelotti

MILÁNO 27. decembra (WebNoviny.sk) – Senegalský futbalista Kalidou Koulibaly sa stal obeťou rasistických pokrikov v stredajšom dueli talianskej Serie A 2018/2019 medzi Interom Miláno a SSC Neapol (1:0).

Zápas neprerušil

Tréner „partenopei“ Carlo Ancelotti sa po stretnutí hneval na hlavného arbitra, ktorý napriek viacerým výzvam zo strany hosťujúceho mužstva neprerušil zápas. Taliansky kouč pohrozil, že ak sa v blízkej budúcnosti bude podobná situácia opakovať, stiahne svoj tím z ihriska bez ohľadu na dôsledky.

„Fanúšikovia Interu počas celého zápasu spievali rasistické chorály a prezentovali sa škaredými pokrikmi na adresu Koulibalyho. Trikrát sme žiadali rozhodcu, aby zápas prerušil, no nestalo sa tak a nepomohli ani varovania hlásateľa. Ak sa to zopakuje aj nabudúce, opustíme ihrisko, a to aj v prípade, že nás za to potrestajú kontumáciou,“ povedal po zápase naštvaný Ancelotti.

Zadák SSC Koulibaly napokon nedohral zápas na San Sire, v 81. min sa porúčal z ihriska po druhej žltej karte. Obe dostal v krátkom slede. Tú druhú obdržal za sarkastický potlesk po prvom „žltom“ napomenutí.

Vytočený a nervózny

„Obvykle je veľmi pokojný a profesionálny, ale teraz bol vytočený a nervózny, lebo celý zápas ho fanúšikovia Interu urážali. Takéto veci škodia futbalu a malo by sa s tým niečo robiť,“ doplnil Ancelotti.

K celej situácii sa po zápase vyjadril aj Koulibaly prostredníctvom svojho profilu na twitteri. „Mrzí ma prehra a aj to, že som v závere oslabil mužstvo. Som však hrdý na farbu svojej pleti a rovnako som hrdý, že som Francúz, Senegalčan, Neapolčan a človek,“ napísal jeden z najlepších afrických futbalistov v končiacom sa roku 2018.