Hamšíkov Trabzonspor vydoloval z náročného zápasu tureckej Süper Lig proti Sivassporu jeden bod

Líder najvyššej tureckej futbalovej súťaže Trabzonspor remizoval v sobotňajšom dueli 21. kola tamojšej Süper Lig 2021/2022 na trávniku Sivassporu 1:1.

Kapitán slovenskej reprezentácie Marek Hamšík hral do 79. min, keď prepustil miesto na ihrisku Yunusovi Mallimu.

Zápas dohrali s červenou loptou

Stretnutie sa hralo v náročných podmienkach. Mrzlo a po zmene strán začali i husto snežiť. Duel museli na niekoľko minút prerušiť a nakoniec sa dohrávalo s červenou loptou.

„Získali sme v náročných podmienkach cenný bod proti ťažkému súperovi. Snežilo, ihrisko bolo ťažké, počas duelu ukazoval teplomer mínus šesť stupňov Celzia. Do vedenia sa dostali domáci, no my sme o štyri minúty vyrovnali, čo bolo super, pretože sme sa dostali späť do zápasu,“ vyhlásil Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.

Už 34-ročný Banskobystričan priznal, že Sivasspor hral štýlom, ktorý Trabzonsporu spôsoboval problémy.

„Sivasspor hrá po celom ihrisku hráč na hráča, mali sme s tým problém. Jediní, ktorí mohli mať viac priestoru, tak to boli naši stopéri,“ podotkol Hamšík, ktorý už myslí na stredajšie domáce stretnutie proti Giresunsporu.

Konyaspor má zápas k dobru

Trabzonspor má momentálne na vedúcej pozícii náskok 11 bodov pred druhým Konyasporom, ktorý má zápas k dobru.

Mužstvo z mesta na brehu Čierneho mora v minulosti získalo majstrovský titul dovedna 6-krát, naposledy v sezóne 1983/1984.