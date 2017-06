Hantuchová bude komentovať Wimbledon pre Fox Sports a možno šéfovať turnaju na Havaji

TATRANSKÁ LOMNICA 27. júna (WebNoviny.sk) – Daniela Hantuchová je zranená a aktuálne bez tenisu, ale nuda jej nehrozí. Niekdajšia svetová päťka je dnes až vo štvrtej stovke rebríčka WTA a pomaly myslí na kariéru po kariére. Zrejme sa však bude naďalej spájať s tenisom a možno prácou pre veľké svetové turnaje.

“Už ma oslovilo veľa turnajov v zahraničí. Asi najlukratívnejším je Havaj, kde sa koná nový WTA turnaj (najbližšie bude 20.- 26. novembra 2017 – pozn.red.). Ponúkli mi pozíciu riaditeľky. Myslím si, že po organizačnej stránke by ma to veľmi bavilo. Vždy som bola taký typ, že som veci rada manažovala. Takisto prišli aj ponuky z Indian Wells, keďže ide o obrovský turnaj a s organizátormi mám dlhodobo výborné vzťahy. Musím sa rozhodnúť, ale ten Havaj neznie najhoršie,“ povedala Hantuchová v rozhovore pre Nový Čas.

Pod Tatry sa rada vracia

Tridsaťštyriročná popradská rodáčka Hantuchová splnila sľub a prišla svojou prítomnosťou podporiť mužský turnaj Poprad-Tatry Challenger Tour 2017, ktorý sa v uplynulom týždni konal na popradskej antuke. Okrem toho, že v sobotu odovzdala trofeje víťazom, na piatkovom galavečere v Tatranskej Lomnici nechala vydražiť jednu zo svojich rakiet.

Suma 5000 eur putovala nielen na podporu popradských tenisových talentov, ale aj na pomoc rodine tragicky zosnulého horského nosiča Martina Hurajta, ktorý zahynul pri záchrane turistu vo Vysokých Tatrách. Nový majiteľ rakety dostal aj bonus navyše, hodinu tenisového tréningu s Danielou Hantuchovou.

“Bola som veľmi milo prekvapená, akú to celé vrátane charitatívnej dražby malo úroveň. Keď mám možnosť sem prísť a ešte aj pomôcť, neváham ani sekundu. Rada som ten bonus k tomu pridala, lebo pod Tatry sa veľmi rada vraciam. Nájsť si čas na tú hodinu na kurte bude asi zložitejšie, ale určite to vyjde,“ naznačila Hantuchová.

Nemôže hrať ani trénovať

Bývalú hráčku Top Ten a víťazku 9 turnajov vo dvojhre na hlavnom okruhu WTA sužuje únavová zlomenina rebra a sama vraví, že momentálne nemôže hrať ani trénovať. Chystá sa však o pár dní na svoje obľúbené miesto do Wimbledonu, no v inej pozícii, než bola v minulosti zvyknutá.

Štvrťfinalistka z londýnskej trávy spred 12 rokov sa posadí za mikrofón a bude komentovať zápasy. “Bude to pre americkú televíziu Fox Sports. Spoluprácu mi navrhli pred pár mesiacmi. Pôvodne chceli, aby som komentovala celý turnaj, ale potvrdila som im prvý týždeň. Predsa len, sedieť a pozerať zápasy a nehrať v nich… Neviem, či ma to nebude ťahať na dvorce. Určite sa však na to teším, bude to niečo nové. Vždy som sa o tom veľa bavila či už s Darenom Cahillom alebo Johnom McEnroem,“ skonštatovala Hantuchová.

Na otázku, ako to vyzerá s jej únavovou zlomeninou rebra, odpovedala: “Sama neviem, pretože to trvá dlhšie, ako som si myslela. Vôbec nemôžem hrať a trénovať. Je to nepríjemné zranenie v tom, že človek musí byť opatrný a nesmie dĺžku rehabilitácie nijako urýchliť.Som si vedomá, že s takýmto zranením sa netreba zahrávať. Nielen pre tenis, ale celkovo v súvislosti s mojim bežným životom mimo dvorcov. Som v tom veľmi opatrná a počúvam rady doktorov. Ešte neviem, kedy budem môcť hrať,” dodala Daniela Hantuchová pre Nový Čas.