Hantuchová pred rozlúčkou pochválila Clijstersovú, je pohybovo najnadanejšia tenistka histórie

BRATISLAVA 14. novembra (WebNoviny.sk) – Belgická bývalá jednotka svetového rebríčka vo dvojhre aj štvorhre Kim Clijstersová je pohybovo najnadanejšou tenistkou nielen svojej éry, ale aj histórie.

Na utorňajšej prezentačnej tlačovej besede pred stredajším jubilejným 10. ročníkom bratislavského benefičného exhibičného podujatia Tennis Champions z organizátorského portfólia B&D Agency to vyhlásila hostiteľka Daniela Hantuchová. Akcia je koncipovaná ako jej slávnostná rozlúčka s kariérou a domácim publikom. Zapoja sa do nej aj slovenský daviscupový rekordér Dominik Hrbatý a Nemec Tommy Haas.

Program v NTC sa začne o 18.00 h singlom mužov na dva získané zápasové tajbrejky, potom si jeden klasický set s prípadným tajbrejkom zahrajú ženy a na záver príde na rad miešaná štvorhra na jeden tajbrejkový set Clijstersová, Hrbatý – Hantuchová, Haas. Celý výťažok z akcie pôjde na konto Nadácie Stars for Stars, ktorá podporuje napríklad mladú slovenskú tenistku Viktóriu Kužmovú.

Rivalita začala pred dvadsiatimi rokmi

„Vždy som si dávala pozor na Danieline bekhendy popri čiare a stopbaly. Obdivovala čom čistotu jej úderov. Nemala som proti nej nejakú špeciálnu taktiku. Ja som sa totiž vždy celkovo snažila vtláčať hre moju pečať, rozbehávať súperky, držať ich v pohybe“ povedala Clijstersová.

„Mala som pocit, že Kim všetko robí 100-krát lepšie ako ja. Pamätám si, že tuším vo finále v Los Angeles 2005 som musela v jednej výmene trikrát zasmečovať a potom som sa bezradne pozrela do mojej lóže, že ako jej môžem dávať ´winnery´, keď ona vykryje ešte aj toto,“ uviedla 34-ročná popradská rodáčka Hantuchová, ktorá s rovesníčkou má kompletné medzinárodné skóre 1:13, pričom jediný úspech dosiahla v Brisbane 2012 skrečom.

Rivalita sa začala písať v januári 1998 na mládežníckom podujatí ITF Slovak Junior Indoor v Bratislave, Clijstersová triumfovala 6:0, 6:2 a napokon aj získala titul. „Pravdupovediac, takmer vôbec si ten súboj nepamätám, ale viem, že práve vtedy sa začalo rodiť naše kamarátstvo. Je to úplne prirodzené, keď toľké roky spolu cestujete po svete, stretávate sa v zázemí turnajov, zdieľate spolu to dobré aj zlé a funguje vzájomná chémia. Naše väzby sa umocnili aj tým, že vzťah sa zároveň utvoril medzi celými rodinami. Keď ma teraz Daniela oslovila s ponukou, ani chvíľu som neváhala,“ skonštatovala držiteľka štyroch grandslamových titulov vo dvojhre Clijstersová.

Hrbatý najlepším partnerom

„Podobne to mám ja s Tommym Haasom. Poznáme sa štvrť storočia. Hrali sme proti sebe finále vo vekovej kategórii do 14 rokov v Janove. Pre víťaza bola pripravená vespa. Viedol som 4:1 v treťom sete, ale prehral som. Namiesto motorky som dostal poondené hodinky,“ s úsmevom vytiahol príhodu Hrbatý, pridal ešte jednu súvisiacu so stredou: „Na Hopmanovom pohári v Perthe už v roku 2001 som počas mixu po boku Kariny Habšudovej nechtiac trafil Kim loptičkou. Preskočil som sieť a dal som jej pusu na udobrenie. O 3-4 výmeny neskôr mi ten zásah vrátila…“ V stredu budú na rovnakej strane dvorca, takže pokračovanie „ostreľovania“ nehrozí. Hrbatý práve s Hantuchovou triumfoval na Hopman Cupe 2005, po štyroch rokoch si to zopakoval s Dominikou Cibulkovou: „Ktorá bola lepšia partnerka? Zostaňte pri tom, že ja som bol najlepší partner!“

Clijstersová okrem singla na US Open 2005, 2009 a 2010 a Australian Open 2011 má v zbierke dve trofeje na Majors vo štvorhre, vo dvojhre trikrát triumfovala na šampionáte WTA Finals, v sezóne 2001 mala podiel na prvenstve reprezentácie vo Fed Cupe. Prvýkrát ukončila svoju aktívnu činnosť v máji 2007, druhý raz v septembri 2012. V manželstve s americkým basketbalistom Brianom Lynchom má dcérku Jadu Elle a synov Jacka Leona a Blaka Richarda.

Haas je na sklonku odchodovej sezóny

Tridsaťdeväťročný bývalý druhý muž počítačového poradia ATP Haas je na sklonku svojej „odchodovej“ sezóny. Získal 15 singlových primátov na hlavnej profesionálnej úrovni, je štvornásobným semifinalistom vo dvojhre na veľkej štvorke, ale aj strieborným medailistom z OH 2000 v Sydney. Hamburský rodák Haas dosiahol proti vrstovníkovi Hrbatému, kedysi 12. v systéme, štatistiku 8:6. V roku 2004 mu v Davis Cupe v Bratislave podľahol 3:6, 3:6, 5:7. Naposledy si zmerali sily v novembri 2006 v Paríži-Bercy v semifinále halového hardového turnaja ATP World Tour Masters 1000 a Nemec nedohral (4:6, 0:1 – skreč).

Spoludržiteľka Fed Cupu 2002 a vlastníčka kariérneho Grand Slamu v mixe Hantuchová, v minulosti členka Top 5 v singli aj debli, oznámila koniec svojho pôsobenia na kurtoch 6. júla. Medzičasom účinkovala v televíznej tanečnej súťaži celebrít a pracuje na rozvoji svojej značky bonbónov a tyčiniek určených pre športovcov a zdravý životný štýl.