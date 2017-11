Hantuchová si užila domácu rozlúčku s kariérou, teší sa na pokojné Vianoce

BRATISLAVA 16. novembra (WebNoviny.sk) – Daniela Hantuchová v stredu v Bratislave na 10. ročníku exhibície Tennis Champions slávnostne uzavrela svoju kariéru. Na rozlúčkovom podujatí sa zúčastnili Kim Clijstersová, Tommy Haas a Dominik Hrbatý.

„Bolo to ešte lepšie, ako som si predstavovala. Neviem si predstaviť krajší koniec, ako bol tento večer. Lepších ľudí som si ani nemohla priať. Neviem, či sme tu niekedy vôbec mali kvalitnejšiu hráčku, ako je Kim. Všetko to do seba krásne zapadlo,“ povedala na tlačovej konferencii dojatá 34-ročná popradská rodáčka.

Spomínanie na časy

„Veľmi som si to užila, bola to zábava. Takisto som rada, že som mohla s Danielou byť pri jej poslednom zápase pred domácimi fanúšikmi. Zaspomínala som si i na časy mojej aktívnej činnosti,“ uviedla Clijstersová.

„Môžem iba súhlasiť s Kim. Bolo pre mňa výnimočné byť súčasťou niečoho podobného. Zápasy som si užil, pretože môj koniec je už tiež blízko. Pre žiadneho tenistu nie je ľahké ukončiť kariéru, každý to urobí iným spôsobom a tento večer patril Daniele. Verím, že i ona si to užila,“ doplnil Haas. „Tieto rozlúčky sú emotívne. Bolo to najmä o Daniele a o tom, aby ona mala krásne spomienky. Zvíťazila na veľkých turnajoch, no myslím si, že nikdy neplakala tak ako teraz. To je na tom to nádherné. Až v tom poslednom momente si uvedomíte, čím všetkým ste prešli a čo ste dokázali,“ uzavrel Hrbatý.

Najväčší vzor

Počas exhibície sa viackrát tlačili slzy do očí Hantuchovej, ale i ľuďom na tribúnach. „Sama som nečakala, že to bude až takéto emotívne, asi sa pod to podpísalo viac vecí. Špeciálne bolo najmä to, že som v hľadisku mala svojich najbližších – rodičov či brata. To, že prišiel Miloš (Mečíř – pozn.), som vôbec nečakala,“ uviedla spoludržiteľka Fed Cupu z roku 2002.

Znova vyhlásila, že olympijský víťaz zo Soulu 1988 bol pre ňu najväčším vzorom, kvôli ktorému kedysi začala hrať tenis. Práve symbolickou výmenou s niekdajším kapitánom daviscupového tímu SR zavŕšila Hantuchová Tennis Champions 2017 i svoju úspešnú kariéru. „To video si asi niekoľkokrát pozriem,“ uviedla na margo fiftínu so svojím idolom.

Emotívna atmosféra

Emotívnu atmosféru v Národnom tenisovom centre (NTC) umocnil aj Hrbatý. „Dvakrát som na tomto kurte plakal. Raz, keď som sa lúčil s kariérou ja, a a druhýkrát teraz. Daniela bola svetová tenistka, ktorá si zaslúži rešpekt,“ vyhlásil bezprostredne po skončení exhibície ešte pred divákmi.

Niekdajšia päťka singlového rebríčka WTA Hantuchová ešte nevie, čomu sa bude venovať po konci vlastného športového pôsobenia, hoci ponuky má z viacerých strán.

„To, že sa lúčim s kariérou, ešte neznamená, že sa lúčim aj s tenisom. Neviem akou formou, ale určite naďalej bude súčasťou môjho života. Jednoducho nemôžete skončiť s niečím, čo milujete. Chcem všetko riešiť tak, ako to budem cítiť. Momentálne sa teším najmä na normálny život. Som rada, že konečne si užijem normálne Vianoce a nebudem sa musieť stresovať, kedy letím na ďalší turnaj,“ povedala dlhoročná slovenská reprezentantka.