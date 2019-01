Hantuchová začala na Australian Open „druhú kariéru“ a hovorí aj o svojom najkrajšom zážitku

MELBOURNE 22. januára (WebNoviny.sk) – Daniela Hantuchová je na prvom tenisovom vrchole sezóny Australian Open v Melbourne opäť ako na roztrhanie. Rozdiel je len v tom, že po 17 rokoch vymenila tenisovú raketu za mikrofón.

Druhá kariéra nabrala rýchlosť

Niekdajšia svetová päťka a semifinalistka Australian Open 2008 spolupracuje s viacerými televíznymi stanicami ako Fox Sports či Tennis Channel. Pre Fox Sports komentovala predtým už aj dianie na Wimbledone či US Open.

„Som šťastná, ako to celé odštartovalo a je o mňa záujem. Nečakala som, že naberie takú rýchlosť tá moja druhá kariéra. Pripomína mi to tenis, keď som tiež takto rýchlo vystrelila. Veľmi si to vážim,“ uviedla Daniela Hantuchová v rozhovore pre Slovenský rozhlas.

K hráčom mám ľahší prístup

Tridsaťpäťročná sympatická Slovenka prichádza do kontaktu s tými najväčšími hviezdami tenisového proficirkusu, ku ktorým ešte pred pár rokmi sama patrila.

„Dlhé roky sa poznáme, preto hráči cítia, že sa neopýtam hlúposť. Sú oveľa viac otvorenejší, mám k nim ľahší prístup. Počas US Open v New Yorku som počas jedného dňa spovedala Rafaela Nadala, Rogera Federera, Andyho Murrayho aj Juana Martína Del Potra. Bola to najkrajšia skúsenosť doteraz. Bola som veľmi milo prekvapená ich reakciami. Vtedy som robila pre tri stanice naraz, začala som o šiestej ráno a skončila o jedenástej večer,“ pokračovala držiteľka kariérneho Grand Slamu v miešanej štvorhre či dvojnásobná finalistka z deblovej súťaže na turnajoch „veľkej štvorky“.

Angličtina nie je môj rodný jazyk

Hantuchová naznačila, že jej deň za mikrofónom je nezvyčajne dlhý. Zároveň priznala, že sa inak díva na prácu novinárov ako v čase svojej aktívnej kariéry.

„Mám oveľa väčší rešpekt. Ako hráčka som nikdy nebola taká unavená ako teraz, keď v čase grandslamového turnaja idem naplno. A ako sa cítim po komentovaní? Treba si uvedomiť, že angličtina nie je môj rodný jazyk a dvadsať minút nie som schopná poriadne ani rozmýšľať. Samozrejme, snažím sa nastaviť kalendár tak, aby som mala aj voľný čas. Strážim si to tak, aby toho nebolo priveľa a mala čas aj na normálny život,“ dodala čerstvá držiteľka Radu Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti športu a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí.

Nezanevrela ani na tenis

Daniela Hantuchová na Australian Open úplne nezanevrela ani na tenis s raketou v ruke. V Melbourne po boku slávnej Američanky s českým rodiskom Martiny Navrátilovej hrajú deblovú súťaž legiend.

V prvom súboji zdolali americko-rakúske duo Mary Joe Fernandezová – Barbara Schettová 4:3 (0), 4:1. V stredu čaká na Hantuchovú a Navrátilovú súboj proti americko-austrálskemu páru Lindsey Davenportová – Rennae Stubbsová.