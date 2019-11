Hapal aj Hamšík pred kvalifikačným finišom dúfajú, že šťastie sa konečne prikloní na stranu Slovákov

Cesta slovenských futbalistov na budúcoročný kontinentálny šampionát vedie cez utorňajšie víťazstvo nad súperom z Azerbajdžanu v kombinácii s nerozhodným výsledkom v ďalšom zápase kvalifikačnej E-skupiny medzi Walesom a Maďarskom.

V prípade, že sa nenaplní čo i len jeden z týchto predpokladov, slovenskí hráči budú musieť zabojovať o miestenku na ME na budúci rok v marci v play-off Ligy národov.

Tréner aj hráči veria v postup

Tréner slovenského mužstva Pavel Hapal dúfa, že jeho zverencom bude v závere kvalifikačného cyklu priať „pani Šťastena“ a napokon postúpia na vytúžený európsky šampionát, ktorý sa bude konať v 12 krajinách naprieč „starým kontinentom“.

„Stále tomu s hráčmi veríme. Myslím si, že je reálne, aby sa zápas Wales – Maďarsko skončil remízou. V priebehu kvalifikácie sme nemali štipku šťastia, ale možno na jej konci by nám mohol pomôcť výsledok tohto stretnutia,“ uviedol 50-ročný kormidelník na pondelňajšej popoludňajšej tlačovej konferencii.

Môže dôjsť k ďalším zásahom do zostavy

Niekdajší lodivod slovenskej „dvadsaťjednotky“ nemôže v súboji na trnavskom Štadióne Antona Malatinského počítať s krídelníkom Róbertom Makom, ktorý bol vylúčený pri sobotňajšej prehre s Chorvátmi (1:3) v Rijeke. Pripustil však aj ďalšie zásahy do základnej zostavy. „Možno ešte k nejakej zmene dôjde,“ dodal.

Hapal priznal, že v priebehu duelu proti Azerbajdžanu nebude chcieť poznať vývoj vo waleskom Cardiffe.

„Chcem sa sústrediť na koučovanie. Výsledok druhého zápasu žiadnym spôsobom neovplyvníme. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme v utorok zvíťazili a zároveň dúfať, že sa šťastie prikloní na našu stranu,“ poznamenal niekdajší československý a neskôr aj český reprezentant.

Dôležité bude streliť vedúci gól

Podľa kapitána slovenských „sokolov“ Mareka Hamšíka bude dôležité, aby domáci dokázali čo najskôr streliť vedúci gól.

„Mali by sme súpera čo najskôr ´nalomiť´ tak, ako to bolo v Azerbajdžane. Bude to však iný duel ako v Baku (5:1) a nečaká nás nič ľahké. Budeme chcieť zvíťaziť, úspešne sa rozlúčiť s kvalifikáciou a v kútiku duše dúfať v priaznivý výsledok z Walesu. Verím, že sa k nám prikloní šťastie,“ skonštatoval Hamšík.