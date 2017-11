Hapal chce obhájiť prvenstvo v Challenge Trophy, slovenská „23“ sa postaví proti Anglicku „C“

BRATISLAVA 7. novembra (WebNoviny.sk) – V stredu od 17.00 h bude futbalový štadión v Žiari nad Hronom hostiteľom finálového súboja dlhodobého turnaja Challenge Trophy, slovenská reprezentácia do 23 rokov si zmeria sily s Anglickom „C“.

Zápas sa uskutoční len šesť dní pred kvalifikačným duelom Španielsko – Slovensko v boji o postup na ME 2019 do 21 rokov. Oba reprezentačné výbery SR vedie Pavel Hapal s asistentom Otom Brunegrafom.

Výkonmi „pobláznili“ Slovensko

V slovenskom mužstve do 23 rokov sa predstavia aj futbalisti, ktorí počas letného európskeho šampionátu do 21 rokov v Poľsku dobrými výkonmi „pobláznili“ celé Slovensko, ako aj ich starší kolegovia, napríklad Jakub Paur. „Rozhodli sme sa postaviť také zmiešané mužstvo, lebo hráčov súčasnej dvadsaťjednotky chceme šetriť pre kvalifikačný zápas v Španielsku,“ vysvetlil Pavel Hapal.

„Kostru tímu do 23 rokov tvoria hráči z bývalej dvadsaťjednotky, ktorých sme doplnili aj staršími futbalistami, lebo v tomto finálovom zápase môžu hrať aj chlapci, narodení v roku 1992. Bude to taký správny mix z hráčov viacerých ročníkov, ktorý verím, že bude úspešný. Ideme obhajovať prvenstvo,“ zdôraznil kormidelník Slovenska do 23 rokov.

K súperovi z Anglicka poznamenal: „Bude to ťažký súboj, lebo Anglicko by som vôbec neoznačoval za ´céčkový´ výber. Sú v ňom predsa hráči, ktorí pôsobia v popredných anglických ligových mužstvách. Nebudú v ňom síce hráči z prestížnej Premier League, ale aj tí, ktorí k nám teraz prídu, určite budú mať veľkú kvalitu.“

Chrien sa nominácii potešil

Jedným z úspešných reprezentantov nedávneho výberu do 21 rokov, ktorí sa predstavia v stredu v Žiari nad Hronom, bude stredopoliar Martin Chrien, aktuálne už hráč Benficy Lisabon.

“Je to skvelý pocit byť opäť v tomto tíme. V bývalej dvadsaťjednotke sme tvorili vynikajúcu partiu, a preto som sa veľmi tešil, keď ma Pavel Hapal povolal do mužstva, ktoré sa predstaví vo finále Challenge Trophy. A mám k tomu ešte bonus navyše. Konečne som sa mohol aspoň na pár dní vrátiť domov. Veď do Zvolena, kde máme zraz a do Žiaru nad Hronom, kde budeme hrať, to mám z Banskej Bystrice naozaj na skok,“ uviedol Martin Chrien v rozhovore na webe futbalsfz.sk.

Dlhodobý turnaj Challenge Trophy 2016/2017 odštartoval ešte v marci 2016. Zverenci Pavla Hapala na úvod 23. marca zdolali v Senici výber Estónska do 23 rokov 4:0, následne 1. júna hrali v Poprade s Ukrajinou „23“ 1:1 a 5. júna dokázali zvíťaziť v Anglicku nad domácim výberom do 23 rokov 4:3. Tieto výsledky ich posunuli do finále, ktoré bude v stredu 8. novembra o 17.00 h v Žiari nad Hronom.

Zverenci trénera Pavla Hapala sa budú usilovať o úspešnú obhajobu, v minulej edícii dokázali vybojovať celkové prvenstvo, keď 2. mája 2015 zvíťazili po veľkej dráme v Myjave nad rovesníkmi z Turecka 3:2 v rozstrele z 11 m, stretnutie sa v riadnom hracom čase i v predĺžení skončil nerozhodne 2:2. Aj vtedy úspešný slovenský výber do 23 rokov viedla dvojica Pavel Hapal – Oto Brunegraf.