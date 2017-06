Hapal po úvodnom zápase na ME do 21 rokov verí v postup, mužstvo je mentálne silné

LUBLIN 17. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal pred začiatkom ME tejto vekovej kategórie v Poľsku s pokorou, no smelo hovoril o minimálnom cieli v podobe postupu zo základnej skupiny do semifinále.

Dôležitý úvodný krok jeho zverenci zvládli, v piatkovom zápase v Lubline zdolali domácich Poliakov 2:1. O obrat z 0:1 sa gólmi postarali Martin Valjent a Pavol Šafranko.

Vyváženosť na všetkých postoch

“Som plný emócií a šťastný, aj za hráčov,” skonštatoval Hapal na pozápasovej tlačovej konferencii a pokračoval: “Nervozitu bolo pred zápasom cítiť, no v prvom polčase sme dominovali. Myslím si, že celkovo sme boli lepší než Poliaci, aj keď je pravda, že brankár Aďo Chovan nás dvakrát podržal. Záver sme skúsene zvládli a zaslúžene sme zvíťazili. Som skôr pokojný tréner, no lietal som tam ako tiger v klietke. Samozrejme, prežíval som to s hráčmi. Treba však byť nad vecou, musíte byť pripravení reagovať na situácie; myslím si, že som to ustál.”

Úvod Slovákom nevyšiel, v 53. sekunde stretnutia otvoril skóre Patryk Lipski. “Je to ťažké, keď na začiatku inkasujete. Spravili sme tam dve chybičky. Mužstvo však už v minulosti ukázalo, že je mentálne silné. Po góle sme prevzali taktovku, dobre sme kombinovali, boli tam výborné individuálne výkony, ktoré zapadli do toho kolektívneho. Dôležitý bol vyrovnávajúci gól; samozrejme, aj víťazný,” vyhlásil bývalý kouč Žiliny či Senice a doplnil: “Sme silní na lopte, chceme kombinovať. Niekedy by som si želal, aby sme hrali kolmejšie, nie vždy sa to však dá. Vieme, že boli aj chyby, napríklad pri rozohrávke, myslím si však, že sme boli vyvážení na všetkých postoch. Chcem vyzdvihnúť výkon celého tímu.”

Kapitán by mal byť v poriadku

Hapalovu dôveru pre úvodný duel dostal gólman AS Trenčín Adrián Chovan a zdá sa, že ju bude požívať aj naďalej: “O brankárskom poste sa veľa špekulovalo. Aďo prišiel na zraz výborne pripravený. Tvrdím však, že máme troch vyrovnaných brankárov. Rozhodli sme sa pre brankára, ktorý nás držal v kvalifikácii. Som rád, že mu zápas vyšiel. Ak takto bude chytať naďalej, v bránke zostane.” Lodivod slovenských sokolíkov po zmene strán poslal na trávnik napokon gólového hrdinu Šafranka a stiahol z neho kapitána Adama Zreľáka. Toho tesne predtým ošetrovali po jednom zo súbojov. “Adam niečo utŕžil, no mal by byť v poriadku, hovoril som s ním,” uviedol Hapal na margo útočníka českého Jablonca.

Slovákov ešte v A-skupine čakajú zápasy proti Angličanom (19. 6.) a Švédom (22. 6.). Tieto dve mužstvá v piatok v otváracom dueli šampionátu remizovali 0:0. Slovenskí reprezentanti sú teda po prvom hracom dni s tromi bodmi na čele “áčka”. “Výsledok zápasu Švédsko – Anglicko je pre nás dobrý, ale máme pred sebou ďalšie stretnutia. Výborne sme vstúpili do turnaja, no musíme na to nadviazať, rýchlo zregenerovať, krotiť emócie. Najviac nám pomôže dobre si odpočinúť a pripraviť sa na ďalší zápas. Ak príde k zmenám v zostave, najskôr to bude z taktických dôvodov, Anglicko je iný súper. Najskôr však musíme zistiť zdravotný stav hráčov,” podotkol Hapal, ktorého mrzela zbytočná žltá karta stopéra Milana Škriniara: “V celej kvalifikácie sme boli disciplinovaní. Neviem, či Miňo dostal kartu za faul alebo následný odkop. Je však skúsený a vie, ako si treba počínať v ďalších dueloch. Ak postúpime – v čo dúfame – karty sa vymažú.”

Štyridsaťsedemročný kormidelník tímu SR “21” si v závere tlačovej konferencie vypýtal priestor a povedal: “Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí za nami prišli, aj Poliakom. Boli fantastickí a bolo nádherné hrať pred takouto kulisou. Verím, že takýchto zápasov bude čo najviac.”