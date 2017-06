Hapal sa ospravedlnil za tón kritiky, nie jej podstatu, zo šampionátu je sklamaný

KRAKOV 30. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal za ospravedlnil za tón kritiky, ktorú vyslovil krátko po vyradení svojich zverencov na práve vrcholiacich majstrovstvách Európy spomenutej vekovej kategórie v Poľsku.

“Mrzí ma, čo som vtedy povedal. Moje vyjadrenia boli trochu príkre, akokoľvek obsah zodpovedal tomu, čo som si myslel. Za normálnych okolností by som však volil iné formulácie,” povedal 47-ročný český kouč pre Sport1, zdieľal to web Ran.de.

Sklamanie z nemeckého duelu

Slováci napokon nepostúpili do semifinále ako najlepší tím z druhých miest v troch základných skupinách, keď Nemci prehrali s Talianmi 0:1. Vďaka uvedenému výsledku išli ďalej oba tieto tímy práve na úkor mládežníkov SR, čo vyvolalo podozrenia z neférovosti.

“Ešte stále som sklamaný, lebo druhý polčas stretnutia Nemecka s Talianskom nebol podľa môjho gusta. Už som však skôr smutný, než by som bol znechutený. Musím skonštatovať aj to, že oni využili možnosť, ktorú im poskytol systém súťaže. Taký je futbal. Žiaľ, my sme neuspeli,” povzdychol si Hapal.

Pre Hapala sa šampionát skončil

“S veľkým rešpektom voči Španielom a Angličanom sa pre mňa tieto majstrovstvá Európy končia, pretože sa na to nebudem pozerať. To, čo predviedli Nemci a Taliani, to je jedna veľká hanba futbalu na takomto šampionáte,” vyhlásil Hapal minulú sobotu.

Premiér SR Robert Fico aj prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik sa obrátili na šéfa Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksandra Čeferina s výzvou preskúmať okolnosti duelu Nemcov s Taliani, resp. zmeniť model šampionátu.