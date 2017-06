Aktualizované: Hapal skompletizoval nomináciu, nechýba Zreľák a opora z A-tímu

aktualizované 6. júna, 21:53

ŠAMORÍN 6. júna (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal v utorok večer oznámil konečnú 23-člennú nomináciu na blížiace sa ME tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. – 30. júna). Stalo sa tak počas druhého dňa tohtotýždňového tréningového kempu v Šamoríne (5. – 10. 6.).

Menoslov je v súlade s predpokladmi a bez prekvapení. Nechýba v ňom kvinteto hráčov, ktorí momentálne v Šamoríne nie sú – Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Albert Rusnák a aj László Bénes dostali od kormidelníka Jána Kozáka pozvánku do A-tímu SR; ten čaká v sobotu vo Vilniuse zápas proti domácej Litve v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

Kapitán a šesť náhradníkov

Miestenka sa podľa očakávania ušla aj kapitánovi reprezentácie Adamovi Zreľákovi. Útočníka českého Jablonca v priebehu sezóny trápili zranenia, no včas sa zotavil po aprílovej operácii nohy.

Čierny Peter napokon zostal v rukách sexteta Miroslav Káčer, Martin Králik, Michal Faško, Tomáš Brigant, Róbert Polievka, Lukáš Čmelík. Táto šestica bude počas šamorínskeho kempu naďalej súčasťou mužstva, v prípade zranenia niektorého z nominovaných môžu preniknúť do výberu.

“Vôbec to pre nás nebolo jednoduché, išlo o šesť mien. Nie je to jednoduché ani pre hráčov, ktorí sa po celý čas chystali a pripravovali na šampionát. Nomináciu sme spravili podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Zohľadnili sme posty, čo môžu hráči dať tímu, čo nás môže čakať od súperov,” povedal Hapal počas brífingu v Šamoríne.

“Oznámili sme im to hneď po večeri. Samozrejme, prvá reakcia bola taká, že tam bolo veľké ticho. Aj spoluhráči boli smutní, u nich však, samozrejme, prevládala spokojnosť, že sa na ME dostali. Ako som povedal, sú to pre trénera najťažšie chvíle, keď musí niečo také oznámiť hráčom – o ktorých je presvedčený, že sú to dobrí hráči – pretože je obmedzený nejaký počtom. Keby som mohol, zobral by som ich všetkých, no žiaľ, nejde to. Za rozhodnutie, samozrejme, beriem zodpovednosť. Chlapcom sme povedali, že týmto sa nič nekončí, ten futbalový život, možno sa zídeme na inom fóre. Sú to dobrí a platní futbalisti,” dodal Hapal.

Dudu Hertha neuvoľnila

Od piatka bolo známe, že konečná nominácia na ME bude bez stredopoliara Herthy Berlín Ondreja Dudu; neuvoľnil ho jeho zamestnávateľ. Pre dlhotrvajúce zdravotné problémy chýba aj záložník Dávid Ivan, kmeňový hráč Sampdorie Janov.

Mladí Slováci si v piatok 9. 6. o 19.00 h v Šamoríne v rámci prípravy zmerajú sily s tímom ŠKM Liptovský Hrádok, suverénnym šampiónom skupiny stred v rámci tretej najvyššej dlhodobej súťaže v SR. Duel sa uskutoční za zatvorenými dverami.

Súpermi Slovákov v základnej A-skupine ME “21” budú futbalisti domáceho Poľska, Anglicka a obhajcu prvenstva Švédska. Kontinentálny šampionát hráčov do 21 rokov sa uskutoční premiérovo s dvanástimi účastníkmi. Hapalovi zverenci nastúpia 16. júna o 20.45 h v Lubline proti Poliakom.

Tréner nevylučuje zmeny v tíme

“V podstate máme jasno v tom, ktorých hráčov by sme chceli použiť v prvom zápase proti Poľsku. Samozrejme, máme ešte čas, sme v príprave, budú rozhodovať aj ďalšie faktory – ako budú vyzerať, ako na tom budú herne, fyzicky a, samozrejme, zdravotne. Nehovorím, že máme jedenásť hráčov pripravených na to, že nastúpia proti Poľsku; môže ešte prísť k dvom – trom zmenám podľa tých ďalších okolností. Uvidíme, ako na tom budú hráči z áčka. Potom sa budú dolaďovať detaily, nácvik niektorých herných situácií, štandardných situácií,” uzavrel Pavel Hapal.

Následne SR čakajú zápasy proti Anglicku (19. júna o 18.00 h v Kielcach) a Švédsku (22. júna o 20.45 h v Lubline). Do semifinále postúpia víťazi skupín a najlepší tím z druhých priečok, zvyšné okteto sa s podujatím rozlúči. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa na európskom šampionáte predstaví po druhý raz, prvýkrát od účasti na domácej pôde v roku 2000.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov

na ME 2017 tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. – 30. júna):

Brankári: Adrián Chovan (AS Trenčín), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava), Marek Rodák (Accrington Stanley/Angl.)

Obrancovia: Milan Škriniar (Sampdoria Janov/Tal.), Lukáš Skovajsa (AS Trenčín), Tomáš Huk, Ľubomír Šatka (obaja FC DAC 1904 Dunajská Streda), Denis Vavro, Róbert Mazáň (obaja MŠK Žilina), Branislav Niňaj (KSC Lokeren/Belg.), Martin Valjent (Ternana Calcio/Tal.)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland/Dán.), László Bénes (Borussia Mönchengladbach/Nem.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Matúš Bero (Trabzonspor/Tur.), Nicolas Špalek (MŠK Žilina), Jakub Hromada, Martin Chrien (obaja Viktoria Plzeň/ČR), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk/Poľ.)

Útočníci: Pavol Šafranko (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Adam Zreľák (FK Jablonec/ČR), Tomáš Vestenický (Cracovia Krakov/Poľ.)