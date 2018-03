Haraus si prevzal svoje prvé paralympijské zlato, cenné kovy dostali aj Krako a Farkašová

PJONGČANG 15. marca (WebNoviny.sk) – Štvrtkový večer na XII. zimných paralympijských hrách v kórejskom Pjongčangu priniesol pre Slovensko hneď trojnásobnú radosť.

Za úspechy v predchádzajúcich dňoch si totiž medaily prevzali zjazdári Jakub Krako, Henrieta Farkašová a Miroslav Haraus, všetci so svojimi navádzačmi. Až dva dni od utorkovej superkombinácie čakal Miroslav Haraus, ktorý získal svoju prvú zlatú paralympijskú medailu.

Odmena za všetko úsilie

„Na tento krásny pocit sa oplatilo čakať dva dni od skončenia súťaže. Je to úžasné, zaspievali sme si slovenskú hymnu, keď nám ju zahrali na takom veľkom podujatí pred celým svetom,“ povedal 31-ročný prešovský rodák.

„Je to odmena za všetko úsilie počas doterajšej kariéry. Konečne to prišlo a podarilo sa mi získať paralympijské zlato. Je krásny pocit, keď človeku vešajú na krk zlatú medailu, aj keď hrajú slovenskú hymnu. Dnes počas ceremoniálu síce mrholilo, no neboli to kvapky dažďa, ale kvapky šťastia,“ pokračoval.

Od víťazstva v pretekoch po medailový ceremoniál ubehli dva dni, Miroslav Haraus však ešte neuvažoval, či zlato z Pjongčangu bude u neho na špeciálnom mieste.

„Ešte som nad tým nerozmýšľal. Budem o tom uvažovať po skončení paralympiády,“ dodal. Jeho navádzač Maroš Hudík tiež vystúpil na najvyšší stupienok na paralympiáde premiérovo. „Neskutočné pocity. Pri paralympionikoch som už dvanásť rokov a je to aj pre mňa prvé zlato,“ povedal.

Krako si prevzal svoju tretiu zlatú medailu

Už tretí cenný kov zo ZPH 2018 si vo štvrtok prevzal Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom, v stredajšom obrovskom slalome skončili na druhom mieste. Predtým bral zlato v super G a striebro v zjazde. Po predchádzajúcich medailových ceremoniáloch prezradil, že medailu a plyšového maskota získajú manželka a synček Leonard. Tentokrát prišiel čas aj pre neho samého.

„Konečne bude aj jeden pre mňa, teším sa. Sú naozaj krásne,“ povedal s úsmevom a pokračoval: „Každý ceremoniál je krásny a vždy si to rád zopakujem. Či to je stý raz alebo prvýkrát, je to vždy rovnako pekné.“

Zjazdári si vo štvrtok oddýchli

Slovenskí zjazdári vo štvrtok trochu oddychovali. „Dnes sme mali oddych, keďže máme voľno. Zvolili sme spánok či masáž. V piatok skúsime tréning slalomu a snáď v sobotu preteky,“ informoval Jakub Krako. A aké pocity mal jeho navádzač Branislav Brozman? „Veľmi rýchlo som si na zbieranie medailí a ceremoniály zvykol a doprial by som ho každému pretekárovi,“ povedal.

Už svoje štvrté zlato na ZPH 2018 si prevzala Henrieta Farkašová, ktorá v stredu vyhrala obrovský slalom. Predtým s navádzačkou Natáliou Šubrtovou triumfovali aj v superkombinácii, super G a zjazde. Vo štvrtok počas ceremoniálu bolo v Pjongčangu poriadne sychravo. „Trochu nás triaslo od zimy, ale stále nás to baví preberať zlato,“ poznamenala 31-ročná Rožňavčanka.