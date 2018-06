Harley-Davidson reaguje na zavedenie ciel, výrobu motocyklov pre európsky trh presunie mimo USA

MILWAUKEE 25. júna (WebNoviny.sk) – Americká spoločnosť Harley-Davidson Inc. začne výrobu motocyklov určených pre európsky trh presúvať do závodov mimo USA, čím reaguje na rast nákladov vyplývajúci zo zvýšenia ciel.

Európska únia zaviedla clá na niektoré americké výrobky v odvete na clá, ktoré administratíva prezidenta Donalda Trumpa uvalila na európsku oceľ a hliník. Firma Harley-Davidson očakáva, že tieto clá budú znamenať dodatočné náklady zhruba 2 200 USD na motocykel exportovaný z USA na trh EÚ.

„Zvýšenie výroby v zahraničí firma neuprednostňuje, ale ide o jedinú udržateľnú možnosť, aby jej motocykle boli prístupné zákazníkom v EÚ. Európa je pre Harley-Davidson rozhodujúci trh,“ uviedol výrobca. V minulom roku Harley-Davidson na trhu Európskej únie predal takmer 40-tis. motocyklov a tržby na trhu EÚ vlani boli pre firmu druhé najvyššie po USA.

Výrobca motocyklov uviedol, že nezvýši svoje ceny, aby odvrátil „bezprostredný a trvalý negatívny vplyv“ na predaj v Európe. Spoločnosť namiesto toho sama absorbuje významnú časť nákladov. Predpokladá, že do konca tohto roka ju to bude stáť zhruba 30 až 45 mil. USD. Harley-Davidson uviedol, že presun produkcie z USA do závodov v zahraničí bude trvať najmenej deväť až osemnásť mesiacov.

(1 EUR = 1,1648 USD)