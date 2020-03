Harmanecké a Slavošovské papierne idú na plný výkon

Slovenské závody nadnárodnej spoločnosti SHP Group na výrobu hygienických papierových produktov vyrábajú a dodávajú výrobky na domáci trh s maximálnych využitím výrobných kapacít.

Slovenské domácnosti nikdy nepotrebovali hygienické produkty viac, no udržanie ich zásobovania sťažuje logistika.

Výnimka potvrdzuje pravidlo a v čase spomalenia ekonomiky neznižujú produkciu všetci: Naopak, stredoeurópsky líder vo výrobe (nielen) papierových hygienických potrieb SHP Group svoje kapacity zvyšuje tak, aby dokázal obslúžiť rastúci dopyt všetkých slovenských domácností i inštitúcií. V čase pandémie koronavírusu COVID-19 sa totiž dopyt po týchto výrobkoch dostáva na nové maximá.

„Táto situácia je pre nás výzvou nielen z hľadiska výroby. Cítime v nej aj spoločenskú zodpovednosť zachovať, dokonca dočasne zvýšiť zamestnanosť v našich fabrikách, ale aj povinnosť neprestávať ľudí na Slovensku zásobovať výrobkami, ktoré práve teraz potrebujú najviac,“ hovorí viceprezident holdingu ECO-INVESTMENT Miroslav Vajs. Len výroba toaletného papiera sa v marci zvýšila o 16 miliónov kotúčov.

Linky idú 24/7, pomohli by green lines

„Výroba momentálne kapacitami atakuje svoj strop a linky pracujú sedem dní v týždni, prakticky 24 hodín denne. Beztak napätú situáciu však sťažuje zabezpečovanie plynulosti príchodu kamiónov na dovoz surovín, a to najmä zo zahraničia, ako aj pomalšie dodávky hotových produktov do maloobchodných sietí a inštitúcií,“ dodáva M. Vajs. Situáciu by zásadne zlepšilo prednostné vybavovanie kamiónov s medicínskymi, hygienickými a potravinárskymi produktami cez vyhradené cestné pruhy na hraničných priechodoch. Zavedenie týchto tzv. „green lines“ už avizovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Do skupiny ECO-INVESTMENT okrem holdingu SHP Group s výrobnými závodmi v Harmanci a Slavošovciach patria aj najväčšie slovenské závody na spracovanie dreva a výrobu celulózy a papiera, vrátane ružomberského Mondi SCP. Okrem papierovej hygieny skupina eviduje aj výrazne vyšší záujem aj o papierové obaly na potraviny, ktoré v miliónoch kusov denne produkujú spoločnosti Harmanec – Kuvert v Brezne a závod ECO Bags v Myjave.

Pre plynulý chod výrobného reťazca musia jednotlivé závody riadiť výrobu tak, aby mohli pružne presúvať aj ľudské kapacity pri výpadkoch ľudí z dôvodu OČR, PN alebo karantény. Tým zároveň rastú aj finančné i časové náklady na ich preškoľovanie. „Je to pre všetkých fyzicky i psychicky náročné, no zvládneme to,“ uzatvára M. Vajs.

Bezpečnosť na prvom mieste

V súvislosti s vládou prijatými opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu tiež jednotlivé závody prijali prísne bezpečnostné opatrenia: Pracovné zmeny sú nastavené tak, aby boli ľudia v čo najmenšom osobnom kontakte. Všetci sú povinní nosiť ochranné rúška a rukavice, priestory sú pravidelne dezinfikované a pod prísnou kontrolou je tiež vstup cudzích osôb do areálov spoločností. Pri vstupe do fabrík je každému meraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom.

Nielen vlastná výroba, ale i pomoc

Priemyselno-investičný holding ECO-INVESTMENT a.s. popri zabezpečovaniu vlastnej výroby tiež vyčlenil na pomoc v boji s pandémiou koronavírusu 3 milióny eur. Počas prvého týždňa odišlo do slovenských nemocníc a zariadení so starostlivosťou o sociálne slabších 100 paliet papierovej hygieny, 12 paliet kancelárskeho papiera a tiež 10 paliet baleného mäsa a mäsových výrobkov zo spoločnosti Tauris Group a Ryba Košice, ktoré sú taktiež jeho súčasťou. „Aktívna pomoc bola vždy pevnou súčasťou našej korporátnej identity. V súčasnej situácii považujeme za skutočne potrebné v tejto snahe nepoľaviť a smerovať ju tam, kde je najpotrebnejšia. Ak sa ako spoločnosť situácii postavíme čelom, spolu zvíťazíme,“ hovorí prezident a predseda predstavenstva skupiny Milan Fiľo.

