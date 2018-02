Haščák a Konrád v Pjongčangu po chorobe trénovali so slovenskou hokejovou reprezentáciou

PJONGČANG 9. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia v piatok absolvovala v dejisku ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu ďalší spoločný tréning.

Kým vo štvrtok na ľade chýbali traja hráči, v piatok už netrénoval iba útočník Matej Paulovič. Brankár Branislav Konrád a útočník Marcel Haščák sa už pripravovali so spoluhráčmi.

„Matej je na tom lepšie, ale ešte sme ho nechali doliečiť sa, keďže v jeho prípade boli zdravotné problémy silnejšie ako u zvyšných dvoch chalanov. Veríme, že už v sobotu sa zapojí do tréningového procesu,“ povedal lekár slovenského tímu Ján Grauzel.

Svoje predchádzajúce problémy priblížili obaja spomenutí hráči SR. „Už z lietadla som vystúpil s horúčkami, tak som si dal jeden deň oddych a už som fit. Už sa teším, čo bude ďalej,“ povedal Marcel Haščák.

„Mal som zimnicu, tak som radšej zostal na izbe. O to viac som sa dnes na ľade viac vytrápil,“ prezradil Branislav Konrád. Útočník Haščák priznal, že v spoločnej jedálni v olympijskej dedine mu chutí. „Som veľmi vyberavý a keď si dokážem vybrať ja, tak si už musí vedieť vybrať každý,“ povedal s úsmevom.

Tím SR sa zo šatne musel presunúť do tréningovej haly exteriérom po krytom chodníku. „Vzdialenosť je to minimálna, takže je to v poriadku,“ poznamenal útočník Tomáš Marcinko, ktorý podobne ako jeho spoluhráči stále bojuje s osemhodinovým časovým posunom v porovnaní so Slovenskom.

Slováci majú pred sebou ešte niekoľko dní tréningov. Prvý zápas v základnej B-skupine mužského olympijského turnaja ich čaká v stredu 14. februára, ich súpermi budú Olympijskí športovci z Ruska.

Informácie z piatkového tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH 2018 prinieslo spravodajstvo RTVS.