Haščič po úvodom hetriku: Nezáleží, kto je strelec. Počíta sa víťazstvo!

BRATISLAVA 9. októbra 2017 (WBN/PR) – Piaty ročník Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) sa trenčianskym Gladiátorom podarilo odštartovať snáď ešte lepšie, ako si predstavovali. Pod výhru 7:1 sa podpísalo celé mužstvo; blysol sa však skvelo chytajúci Páleš a štvorbodový Haščič, ktorý tak pokračuje vo svojej streleckej kanonáde z minulej sezóny.

Univerzitné mužstvo Gladiators Trenčín, ktoré je zastrešené Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Vysokou školou manažmentu / City University of Seattle v Trenčíne, privítalo v rámci prvého kola na domácom ľade nováčika z Olomouca. Do priamej konfrontácie sa tak dostal tím, ktorý je súčasťou EUHL od jej vzniku, a čerstvo nové mužstvo, ktoré súťaž ešte len spoznáva. „Základ bol nepodceniť súpera. To, že je niekto nováčik, ešte neznamená, že nemôže byť kvalitný. Dôkazom toho je aj samotný Olomouc, keďže pomer striel v zápase bol rovnaký /28:28/, avšak nás veľmi podržal skvelý Dávid Páleš,“ rozhovoril sa Adam Haščič. Práve on dal o sebe skutočne vedieť ešte v minulom ročníku univerzitnej súťaži, keď vyhral kanadské bodovanie. V základnej časti nastúpil v 15 zápasoch, nazbieral 27 bodov (15+12) a stal sa tak lídrom tabuľky. Za túto svoju hokejovú senzáciu si od členov realizačného tímu Gladiators Trenčín vyslúžil prezývku „gólostroj“ a vo svojom hernom štýle pokračuje aj v aktuálnej sezóne – v stretnutí proti Olomoucu sa hneď blysol hetrikom. „Pod tri presné zásahy sa nepodpisujem len ja, ale celé mužstvo. Hokej je kolektívna hra a musíme tak hrať ako tím. Keby mi spoluhráči nenahrali, góly by tam nepadli. V konečnom dôsledku ale nezáleží na tom, kto je strelec. Počíta sa víťazstvo a tri body,“ pokorne vyslovil Haščič.

V utorok čaká Gladiátorov cestovanie do Prahy, kde sa stretnú so štvornásobným majstrom UK Praha, o deň na to sa postavia proti Akademikom Plzeň. S novou sezónou však pre hráčov – študentov začal aj akademický rok. Ako je to teda v takomto prípade, keď sa ide na trip a nemožno byť v škole? „Som ešte len prvák na Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, ale starší spoluhráči či manažéri mi vraveli, že vyučujúci sa vždy snažia hráčom počas zápasov maximálne vyhovieť. Oni nás podporujú v hokeji, my tak chceme robiť čo najlepšie meno škole a súčasne sa snažiť čo najlepšie študovať,“ dodal na záver Haščič.

Janka Danková