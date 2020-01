Hasiči absolvovali počas Silvestra 138 výjazdov, najčastejšie zasahovali pri požiaroch

Hasiči absolvovali počas Silvestra až do stredajšieho rána do 7:00 spolu 138 výjazdov. Ako agentúru SITA informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), najčastejšie zasahovali pri požiaroch, a to 100-krát. K technickým udalostiam rôzneho charakteru boli vyslaní 34-krát, z toho zasahovali pri 15 dopravných nehodách, pri ekologickej udalosti zasahovali štyrikrát.

„Z celkového počtu požiarov bolo 56 spôsobených zábavnou pyrotechnikou, pričom najviac takýchto požiarov vzniklo v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Oproti minulému roku stúpol počet požiarov, a to až o 19 prípadov, naopak, klesol počet výjazdov k technickým udalostiam, a to o 14 prípadov. Počet požiarov spôsobených zábavnou pyrotechnikou stúpol o 17 prípadov,“ priblížila Križanová. Pri spomínaných udalostiach zasahovalo celkovo 234 príslušníkov HaZZ.