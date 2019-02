Hasiči na Novom Zélande pokračujú v boji s požiarom, tisíckam obyvateľov dovolili vrátiť sa domov

WELLINGTON 11. februára (WebNoviny.sk) – Úrady na Novom Zélande v pondelok povolili približne trom tisíckam ľudí vrátiť sa do ich domovov, ktoré museli predtým opustiť pre požiar. Ďalších zhruba 400 obyvateľov sa zatiaľ nemôže vrátiť, no hasiči dúfajú, že im to čoskoro umožnia.

Doteraz sa im darilo bojovať s plameňmi aj vďaka priaznivému počasiu. Lesný požiar vypukol takmer pred týždňom na Južnom ostrove a zničil 2300 hektárov pôdy a jeden dom. S evakuáciou začali v piatok.

Minister civilnej obrany Kris Faafoi vyhlásil, že obyvatelia, ktorí sa vrátia domov, musia byť pripravení na ďalšiu možnú evakuáciu v prípade zhoršenia situácie. Na boj s ohňom úrady vyslali desať helikoptér, dve lietadlá a 190 hasičov.

Počas najbližších dvoch týždňov v oblasti neočakávajú nijak významný dážď. Úrady sa domnievajú, že oheň spôsobili iskry z poľnohospodárskeho stroja.