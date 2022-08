Hasiči naďalej bojujú s lesným požiarom na juhozápade Francúzska, nasadili aj lietadlá a vrtuľníky (video+foto)

Viac ako tisícka hasičov aj vo štvrtok bojuje s lesným požiarom, ktorý už spálil rozsiahlu časť borovicového lesa na juhozápade Francúzska, kde plamene vyčíňali aj minulý mesiac.

Podľa miestnych úradov najnovší lesný požiar od utorka spálil už viac ako 68 kilometrov štvorcových v departemente Gironde a susednom Landes. Požiar, ktorý si vyžiadal evakuáciu asi 10-tisíc ľudí, zničil aj najmenej 16 domov.

Premiérka Élisabeth Borne a minister vnútra Gérald Darmanin by mali vo štvrtok navštíviť evakuovanú obec Hostens, kde sa stretnú s hasičmi, záchranármi, miestnymi predstaviteľmi a dobrovoľníkmi. Podľa Darmanina zmobilizovali na boj s plameňmi aj deväť lietadiel a dva vrtuľníky.

Gironde minulý mesiac devastoval lesný požiar, ktorý si vyžiadal evakuáciu viac ako 39-tisíc ľudí, vrátane obyvateľov i turistov.

Francúzsko tento týždeň zažíva už štvrtú vlnu horúčav v tomto roku, pričom vláda varovala pred hrozbou najhoršieho sucha, odkedy úrady robia záznamy. Vo štvrtok by mali teploty za juhozápade dosiahnuť 40 stupňov Celzia.

#France is burning 🔥🔥

‚Back to Hell‘: This is what the #Gironde firefighters call the current conditions. Another big fire, large-scale evacuations and again the conclusion that such a fire can not be extinguished .#pompiers13 #saccageparis #Landiras #incendie #gironde pic.twitter.com/aH8YQr4Bwr

— World News (@ne23614114) August 10, 2022