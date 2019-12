Hasiči riešili kuriózny incident, psovi sa podarilo zapnúť mikrovlnnú rúru a spôsobiť požiar

Hasiči v britskom meste Stanford-le-Hope zasahovali pri kurióznom požiari, ktorý v jednom z domov spôsobil pes. Sibírskemu huskymu, ktorého majiteľ nechal samého doma, sa totiž podarilo zapnúť mikrovlnnú rúru. V nej sa nachádzal balíček pečiva, ktorý po prehriatí začal horieť, uviedla hasičská služba v grófstve Essex.

Hoci majiteľ nebol doma, dym v kuchyni si všimol na záberoch z bezpečnostných kamier v jeho telefóne, informuje spravodajský portál BBC. Podľa Geoffa Wheala z požiarnej stanice v Corringhame bol tento malý požiar „veľmi zvláštny incident“.

Hasiči podľa neho našli kuchyňu zamorenú dymom a uistili sa, že sa plamene nerozšírili aj ďalej do domu. Ako ďalej podotkol, takéto prípady dokazujú, že by ľudia mali nechávať svoje mikrovlnné rúry prázdne, keď ich nepoužívajú, pretože aj deti aj zvieratá ich dokážu zapnúť jednoduchšie, ako by sa dalo očakávať.

Psovi, ktorý celý rozruch spôsobil, sa podľa hasičov nič nestalo.