Hassanová utvorila v Dauhe európsky rekord a napísala históriu, guliari sa tiesnili v centimetri

Predposledný deň 17. atletických majstrovstiev sveta v katarskej Dauhe priniesol záplavu výborných výkonov. Na 1500 m žien utvorila Sifan Hassanová z Holandska európsky rekord, rekord šampionátu i svetový výkon roka 3:51,95 min a do histórie sa zapísala ako prvá víťazka kombinácie tisícpäťstovky a desaťtisícky v histórii.

Dvadsaťšesťročná pôvodom Etiópčanka, ktorá išla do čela už po 300 metroch, zlepšila kontinentálne maximum Rusky Tatiany Kazankinovej z 13. 8. 1980 o 52 stotín! Záverečnú štvorstovku prešprintovala Hassanová za 59,34 sekundy! Až deväť míliarok sa dostalo pod hranicu 4 minúty a sedem si zlepšilo osobný rekord.

Nemka Konstanze Klosterhalfenová ako jediná držala krok s Afričankami na 5000 m až do záverečnej rovinky, no napokon jej ostal len bronz za Keňankami Hellen Obiriovou (obhájila zlato v rekorde MS 14:26,72) a Margaret Kipkemboiovou. Až 13 vytrvalkýň sa dostalo pod hranicu 15 minút…

Priam neskutočnú drámu videli diváci na Kalifovom štadióne v mužskej guli. Obhajca zlata Tom Walsh z Nového Zélandu si hneď v úvodnom pokuse zlepšil o 23 cm osobný rekord na 22,90 m a na prvej pozícii ostal až do záverečných štyroch vrhov celého finále.

Lenže potom sa diali veci: Američan Joe Kovacs si zlepšil „osobák“ z 22,57 na 22,91 m a zo štvrtej priečky sa posunul na prvú. Walsha potom predstihol i olympijský víťaz z Ria 2016 Ryan Crouser, ktorý vrhol navlas rovnako 22,90 m (osobný rekord, doteraz 22,74), ibaže mal lepší druhý pokus.

Novozélanďan mal vo svojom záverečnom šiestom pokuse, ktorým uzatváral súťaž, ešte šancu vrátiť sa na prvú priečku, ale po nevydarenom vrhu ostal len na bronzovej pozícii. Trio medailistov sa vtesnalo do jediného centimetríka a v historických svetových tabuľkách sa zoradilo na 3. až 5. mieste.

Tridsaťročný Kovacs získal druhý titul majstra sveta, premiérovo vyhral v Pekingu 2015. V tomto roku zvíťazil pred MS iba na dvoch mítingoch – v americkom Columbuse a na memoriáli Josefa odložila v Prahe.

V trojskoku potvrdila úlohu favoritky Yulimar Rojasová z Venezuely, keď v druhej sérii predviedla výborných 15,37 m a poľahky obhájila titul. Za vlastným výkonom roka i osobným rekordom zaostala len o 4 cm.

Výkon roka však predviedli na 4 x 100 m (41,44) Jamajčanky Whyteová, Fraserová-Pryceová, J. Smithová, Sh. Jacksonová a takisto Američania (37,10) v zostave Coleman, Gatlin, Rodgers, Lyles. Ďalšie tri štafety zlepšili kontinentálne rekordy – Briti Gemili, Hughes, Kilty, Mitchell-Blake európsky (37,36), Japonci ázijský (37,43) a Brazílčania juhoamerický (37,72).

V kvalifikáciách prekvapujúco neuspeli viacerí favoriti. V diaľke žien nepostúpila do finále 4-násobná majsterka sveta (2009, 2011, 2013, 2017) Reesová z USA, ktorá skočila len 652 cm a obsadila 13. Priečku, v oštepe mužov vypadol olympijský šampión Nemec Röhler i jeho krajan, celkový víťaz Diamantovej ligy 2018 Hoffman.

MS v atletike

finálové výsledky – sobota

ŽENY

1500 m: 1. Sifan Hassanová (Hol.) 3:51,95 – európsky rekord, rekord MS a svetový výkon roka, 2. Faith Kipyegonová (Keňa) 3:54,22, 3. Gudaf Tsegayová (Et.) 3:54,38, 4. Shelby Houlihanová (USA) 3:54,99 – severoamerický rekord, 5. Laura Muirová (V. Brit.) 3:55,76, 6. Gabriela Debuesová-Staffordová (Kan.) 3:56,12

5000 m: 1. Hellen Obiriová 14:26,72 – rekord MS, 2. Margaret Kipkemboiová (obe Keňa) 14:27,49, 3. Konstanze Klosterhalfenová (Nem.) 14:28,43, 4. Tsehay Gemechuová (Et.) 14:29,60, 5. Lilian Rengeruková (Keňa) 14:36,05, 6. Fantu Workuová (Et.) 14:40,47

trojskok: 1. Yulimar Rojasová (Venez.) 15,37, 2. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,92, 3. Caterine Ibargüenová (Kol.) 14,73, 4. Kimberly Williamsová (Jam.) 14,64, 5. Oľha Saladuchová (Ukr.) 14,52, 6. Ana Peleteirová (Šp.) 14,47

4 x 100 m: 1. Jamajka (Whyteová, Fraserová-Pryceová, J. Smithová, Sh. Jacksonová) 41,44 – svetový výkon roka, 2. V. Británia (Philipová, Asherová-Smithová, A. Nelsonová, Neitová) 41,85, 3. USA (Bryantová, Danielsová, Akinosunová, Parkerová) 42,10, 4. Švajčiarsko 42,18, 5. Nemecko 42,48, 6. Trinidad a Tobago) 42,71

MUŽI

guľa: 1. Joe Kovacs 22,91 – rekord MS a svetový výkon roka, 2. Ryan Crouser (obaja USA) 22,90, 3. Tom Walsh (N. Zél.) 22,90, 4. Darlan Romani (Braz.) 22,53, 5. Darell Hill (USA) 21,65, 6. Konrad Bukowiecki (Poľ.) 21,46

4 x 100 m: 1. USA (Coleman, Gatlin, Rodgers, Lyles) 37,10 – svetový výkon roka, 2. V. Británia (Gemili, Hughes, Kilty, Mitchell-Blake) 37,36 – európsky rekord, 3. Japonsko (Tada, Širaiši, Kirju, Sani Brown) 37,43 – ázijský rekord, 4. Brazília 37,72 – juhoamerický rekord, 5. JAR 37,73, 6. Čína 38,07

kvalifikačné výsledky – sobota

ŽENY

100 m prek. – rozbehy (najlepšie časy): Amusanová (Nig.) 12,48, D. Williamsová (Jam.) 12,51, K. Harrisonová (USA) 12,55, Aliová (USA) 12,59, J. Brownová (Jam.) 12,61, Vargasová (Kostar.) 12,68,… 31. Stanislava Lajčáková (SR) 13,44 (z 38 štartujúcich, 6. v I. rozbehu)

diaľka – kvalifikácia (limit 675, do finále postúpili): Mihambová (Nem.) 698, Brumeová (Nig.) 689, Bowieová (USA) 677, Bechová-Romančuková (Ukr.) 674, Rotaruová (Nem.) 672, Irozuruová (V. Brit.) 670, Mirončiková-Ivanovová (Biel.) 669, Proctorová (V. Brit.) 663, Strattonová (Aus.) 658, Porterová (Jam.) 657, Nguyenová (Maď.) 654, Saundersová (USA) 653

4 x 400 m – rozbehy (do finále postúpili): USA 3:22,96 – svetový výkon roka, Jamajka 3:23,64, V. Británia 3:24,99, Poľsko 3:25,78, Kanada 3:25,86, Ukrajina 3:26,57, Belgicko 3:26,58, Holandsko 3:27,40

MUŽI

oštep – kvalifikácia (limit 84,00 m, do finále postúpili): Vetter (Nem.) 89,35, Kirt (Est.) 88,36, Peters (Grenada) 85,34, Amb (Švéd.) 84,85, Walcott (Trin.a T.) 84,44, Vadlejch (ČR) 84,31, Weber (Nem.) 84,29, Yego (Keňa) 83,86, Rivasz-Tóth (Maď.) 83,42, Cao-cun Čcheng (Taiwan) 83,40, Krukowski (Poľ.) 82,44, Etelätalo (Fín.) 82,26

4 x 400 m – rozbehy (do finále postúpili): USA 2:59,89, Jamajka 3:00,76, Belgicko 3:00,87, Kolumbia 3:01,06, Trinidad a Tobago 3:01,35, Francúzsko 3:01,40, Taliansko 3:01,60, V. Británia 3:01,96