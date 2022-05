Hatráková sa zatiaľ do klubu Sme rodina vstúpiť nechystá, ostáva súčasťou Kresťanskej únie

Poslankyňa Katarína Hatráková, ktorú klub Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO vylúčil zo svojich radov za to, že nepodporila, aby súd mohol rozhodovať o vzatí Roberta Fica do väzby, neplánuje vstúpiť do iného poslaneckého klubu.

Zostane ďalej členkou Kresťanskej únie (KÚ), ktorá ju nominovala v parlamentných voľbách na kandidátku OĽaNO. Ako uviedla Hatráková pre agentúru SITA, „nevidím problém, som naďalej v KÚ“.

Hatráková je vítaná v klube Sme rodina

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) 15. mája v relácii televízie TA3 V politike povedal, že vylúčené poslankyne z klubu OĽaNO Katarína Hatráková a Romana Tabák majú otvorené dvere do klubu Sme rodina. Podľa neho by bolo veľmi zlé, keby tieto dve poslankyne prešli do opozičných radov.

„S pánom Kollárom som hovorila. Povedala som mu, že som bola na kandidátke OĽaNO za KÚ. Zatiaľ sa so mnou týmto spôsobom vysporiadalo iba OĽaNO, nie KÚ. Nemám dôvod spochybňovať svoje fungovanie v KÚ. Zatiaľ,“ uviedla Hatráková.