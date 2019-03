Havária lietadla Ethiopian Airlines je podobná pádu boeingu Lion Air. Môže byť opäť príčinou snímač?

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) – Letecké nešťastie, ktoré sa stalo v nedeľu 10. marca 2019 v Etiópii je už druhé v prípade nového typu lietadla spoločnosti Boeing, pričom typ 737 Max 8 je komerčne využívaný iba od roku 2017.

V októbri 2018 trojmesačné lietadlo Boeing 737 Max 8 patriace spoločnosti Lion Air havarovalo krátko po štarte z indonézskej Jakarty, pričom na palube bolo 189 ľudí a nehodu nikto neprežil.

Prípad Ethiopian Airlines a letu ET302 je hrozivo podobný, keď lietadlo tiež havarovalo krátko po štarte z Addis Abeby. Polročný Boeing 737 Max 8 mal namierené do Nairobi, ale šesť minút po štarte sa zrútil zhruba 50 kilometrov na juh od Addis Abeby. Na palube bolo 149 cestujúcich a osem členov posádky. Nehodu tiež nikto neprežil – zahynuli aj štyri Slováci.

Iné umiestnenie motora

Analytik leteckej základne v Jakarte Gerry Soejatman pre BBC povedal, že motor Boeingu 737 Max sa nachádza viac vpredu a vyššie oproti krídlam, čo môže ovplyvniť rovnováhu lietadla.

Lion Air 610 však počas letu zaznamenal mylné vstupy na snímači, ktorý varuje pilotov, ak by bol stroj v ohrození. Ďalším rozdielom je to, že snímač a softvér pracujú oproti ostatným modelom inak. Prieskum katastrofy tohto letu pokračuje a konečné závery ešte nie sú známe.

Americký regulačný orgán pre leteckú dopravu preto rozposlal americkým dopravcom „núdzovú“ smernicu o tomto snímači, známom ako snímač uhlu nábehu (AOA).

Nachádza sa na plášti lietadla a pilotov by mal informovať o uhle krídel, ktoré musia udržiavať v určitej miere a regulovať tak vztlak vzduchu. Je to dôležité najmä počas štartu lietadla a zároveň aj pri pristávaní.

Snímač AOA je tak pre každého pilota maximálne dôležitý. Letecký analytik Geoffrey Thomas dodáva, že „pokiaľ snímač pilotom oznámi, že lietadlo má príliš vysoký uhol nábehu, tak sa musí zrovnať, inak hrozí strata výšky a pád.“

Ťažšie ovládanie lietadla

Federálny letecký úrad uviedol, že „stav senzorov, ak nie je riešený, by mohol spôsobiť ťažšie ovládanie lietadla a viesť až k významnej strate nadmorskej výšky a možnému nárazu na terén.“

Dopravcovia mali preto za úlohu aktualizovať informačné letové príručky pre posádku lietadla. Viacero zdrojov podľa BBC hovorí, že je takmer isté, že piloti Ethiopian Airlines mohli byť upozornení na problém so snímačom.

Na druhej strane ešte neexistujú dôkazy, ktoré by ukazovali spojitosť príčiny havárie Ethiopian Airlines a Lion Air. Viac informácii by preto mohli poskytnúť nájdené čierne skrinky z letu ET302, ktoré by ukázali priebeh leteckého nešťastia v Etópii.