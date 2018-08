HB Reavis rozširuje svoje portfólio v Londýne už o piaty projekt. Spoločnosť nadobudla priestory pri stanici Farringdon West, kde postaví kancelársku budovu nad železničnou traťou Crossrail.

LONDÝN 14. augusta 2018 (WBN/PR) – Spoločnosť HB Reavis, medzinárodný poskytovateľ pracovných priestorov, potvrdila svoje odhodlanie posilniť svoju prítomnosť v Londýne akvizíciou približne 12 800 m2 priestorov určených na výstavbu kancelárskej budovy nad železničnou traťou Crossrail (OSD) pri stanici Farringdon West, ktorá sa nachádza v samotnom centre štvrti Clerkenwell v centrálnom Londýne. Prepracovaný návrh kladie najväčší dôraz na zdravie užívateľov.

Tento projekt je už piatou akvizíciou spoločnosti HB Reavis v centrálnom Londýne a zaradí sa k jej ďalším štyrom kancelárskym projektom: 33 Central, kancelárska budova dokončená a odpredaná spoločnosti Wells Fargo v decembri 2017; 20 Farringdon Street, kancelárska budova dokončená v apríli 2018; Cooper & Southwark, budova dokončená len nedávno, kompletne predbežne prenajatá divízii spoločnosti CBRE Global Workplace Solutions a následne odpredaná v júni 2018; a One Waterloo (budova známa aj ako Elizabeth House) v štvrti South Bank, ktorú spoločnosť HB Reavis získala v máji 2017.

Na návrhu projektu, ktorý pozostáva približne z 12 800 m2 priestorov pre kancelárie, maloobchodné prevádzky a vybavenie, spoločnosť HB Reavis spolupracovala s oceňovaným architektonickým štúdiom John Robertson Architects, ktoré sa podieľalo aj na návrhu projektu pre kancelársku budovu 33 Central.

Projekt bol navrhnutý s maximálnym zameraním na vytvorenie čo najkvalitnejších kancelárskych priestorov. Hlavnou snahou architektov sa stalo zabezpečenie celkového zdravia a pohody ľudí (wellbeing), čo odzrkadľuje návrh projektu. Tento prístup je pre spoločnosť HB Reavis už štandardný a smeruje k vytvoreniu kreatívnej, spokojnej a motivovanej komunity užívateľov budovy. Projekt si kladie za cieľ získať certifikát Platinum, ktorý predstavuje najvyššiu úroveň certifikácie inštitútu Well Building Institute. V priestoroch budovy bude zriadené a prenajímateľom prevádzkované fitness centrum a na prízemí budú rozsiahle priestory so službami pre cyklistov s priamym napojením na londýnsku cyklistickú superdiaľnicu. Ambíciou projektu je vytvoriť budovu s najvyšším pomerom terasových priestorov ku kancelárskym priestorom v Londýne, ktorý by dosahoval približne 12 %. Terasy sú starostlivo navrhnuté ako externé priestory na prácu, oddych, socializáciu alebo organizovanie podujatí. Veľká rozloha terasových priestorov ponúkne nádherné výhľady na panorámu Londýna, čo je ďalšou príznačnou črtou projektov spoločnosti HB Reavis v Londýne.

Spoločnosť HB Reavis si stanovila veľmi vysoké ciele a z tohto projektu chce vytvoriť jedinečné priestory v štvrti Clerkenwell. Kancelárske podlažia boli navrhnuté ako samostatné celky s otvorenými a flexibilnými priestormi, ktoré dosahujú až 2 700 m2. Návrh prízemného podlažia vypracovalo architektonické štúdio StudioShaw takým spôsobom, aby si v ňom to svoje našli nájomcovia, ale takisto široká verejnosť – ponúkať bude viacero zaujímavých stravovacích prevádzok a zelené priestranstvo umiestnené priamo v budove a takisto mimo nej. Ďalšou zaujímavosťou bude auditórium pre približne 170 osôb, ktoré bude nájomcom poskytovať priestor na organizovanie podujatí.

Budova sa nachádza hneď vedľa novovybudovanej stanice Farringdon, ktorej jedinečnosť spočíva v jej pozícii. Ako na jedinej stanici sa tam bude križovať železničná trať Crossrail (ktorá sa bude volať linka Elizabeth), linky londýnskeho metra a Thameslink. Po otvorení linky Elizabeth v decembri 2018 sa očakáva, že to bude jedna z najrušnejších staníc v Spojenom kráľovstve.

Budova bude stáť v úplnom centre svetoznámej dizajnovej komunity hlavného mesta a bude ťažiť zo svojej bezprostrednej blízkosti ku kultúrnym inštitúciám, medzi ktoré patrí napríklad centrum Barbican Centre, trhoviská Exmouth a Leather Lane a divadlo Sadler’s Wells Theatre.

Výstavba sedempodlažnej komerčnej budovy by sa mala začať v tomto roku a dokončenie sa plánuje na rok 2020.