HC Košice dolaďujú svoj káder na budúci sezónu, majú záujem o Nagya a Hovorka v tíme skončil

KOŠICE 16. júna (WebNoviny.sk) – Účastník slovenskej najvyššej hokejovej súťaže HC Košice dolaďuje počas letnej prípravy káder na sezónu 2018/2019. Po príchode Slovinca Klemena Pretnara by mala byť obrana „oceliarov“ kompletná, prísť by však malo ešte niekoľko posíl do útoku.

„Rokujeme s jedným hráčom, ktorý by mohol posilniť naše útočné rady. Je to veľmi zaujímavé meno, no stále je to v štádiu diskusií, uvidíme, ako sa to vyvinie. Obranu máme uzavretú a potrebujeme dotiahnuť ešte asi dvoch až troch útočníkov,“ uviedol výkonný riaditeľ HC Košice Rastislav Rusič pre Korzár.

Vedenie tímu má tiež záujem o zotrvanie skúseného krídelníka a účastníka uplynulých majstrovstiev sveta v Dánsku Ladislava Nagya. Naopak, v Košiciach už nebude pôsobiť Nagyov spoluhráč z MS 2018 Marek Hovorka.

„S oboma hráčmi už prebehli diskusie. Marek Hovorka po vzájomnej dohode nebude pokračovať v Košiciach. Čo sa týka Laca Nagya, mal dlhú sezónu, takže potrebuje viac času na rozhodnutie, či bude pokračovať v kariére. My sme o jeho služby prejavili záujem. Momentálne je na dovolenke a keď sa vráti, mali by rokovania pokračovať. Je to špecifická sezóna, keďže sa budú konať MS na Slovensku,“ povedal Rusič.