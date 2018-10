HC Slovan Bratislava cestuje za súpermi. Nerobíme paniku, tvrdí tréner Országh

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejistom Slovana Bratislava sa v nadnárodnej KHL zatiaľ nedarí podľa predstáv. Zverenci trénera Vladimíra Országha z doterajších trinástich duelov základnej časti vyťažili iba osem bodov a v tabuľke Západnej konferencie sú na poslednom 12. mieste.

Mátať ich môžu najmä ostatné tri zápasy, v domácom prostredí v nich nezískali ani bod. „V domácej sérii nám herne vyšiel duel s Jokeritom (3:5), no výsledok sa nedostavil. Súboje so Spartakom Moskva (1:4) a Soči (1:4) nám nevyšiel ani herne. Výsledky sú dôležité, body budeme musieť zbierať. Vedie to však cez lepšie výkony,“ hovorí kouč Országh pred odletom do Ruska.

Zhoršená nálada v kabíne

Na Slovan v najbližších dňoch čakajú tri súboje u súperov – v Ufe, Novosibirsku a v moskovskej Balašiche proti Omsku. „Robíme všetko pre to, aby sme trip proti ťažkým súperom vládli výsledkovo aj herne. A domov sa vrátili lepšie naladení,“ prezradil hlavný tréner.

Nelichotivá bilancia sa isto premietla aj do zhoršenej nálady v kabíne. „Snažíme sa s tým pracovať. Tréneri sa snažíme navodiť dobrú atmosféru, pretože keď sa prehráva a niektoré veci sa nám nedaria, tak nálada ide nadol a to všetko sa prejavuje aj na ľade v takej kŕčovitosti,“ myslí si Országh.

Sloboda je stále mimo

Do Ruska odchádza Slovan s dvojicou brankárov, deviatimi obrancami a trinástimi útočníkmi. „Máme nejakých chorých chalanov, ale väčšina z nich je dispozícii. Sloboda je stále mimo,“ prezradil kormidelník Slovana. Podľa Országha si hráči uvedomujú vážnosť situácie.

„Chalanom netreba nič vysvetľovať. Vedia, v akej sme situácii. Nik nerobí paniku, pretože keď sa pozrieme na tabuľku, sme iba tri body od play-off a to sú dva zápasy. Len bod pred nami je Dinamo Moskva, ktoré má trojnásobný rozpočet. Všetko máme vo vlastných rukách, pred nami je takmer celá sezóna. Nerobíme paniku, no musíme sa zlepšiť vo veľa smeroch,“ dodal.